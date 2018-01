Hatékony és gyorsabb ügyintézés a gazdáknak

Együttműködési megállapodást kötött a Kormányhivatal és az Agrárgazdasági Kamara.

Együttműködési megállapodást kötött a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezete. A szakmai fórummal egybekötött ünnepélyes szerződésaláíráson Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztéséért felelős államtitkára mutatta be a vidékfejlesztési program helyzetét az agrárgazdaság szereplőinek.

Kis Miklós Zsolt elmondta, a Kormányhivatal és az Agrárkamara korábban megkezdett közös munkáját immár szerződésbe is foglalták, ezzel is erősítve azokat a törekvéseket, amelyek révén az eddigieknél hatékonyabban és gyorsabban intézhetik a mezőgazdasági vállalkozások ügyeit.

– Összesen 1300 milliárd forint pályázati lehetőséget biztosít a tárca az agrárvállalkozásoknal és az önkormányzatoknak. Az elmúlt időszakban 213 ezer pályázat érkezett, ezek közül 169 ezer részesült kedvező elbírálásban – mondta az államtitkár.

Horváth Zoltán elmondta, a tavalyi év elején az agrár- és vidékfejlesztési feladatokkal bővült a Kormányhivatal tevékenységi köre. Az elmúlt időszakban a hivatal csaknem 4500 kérelmet bírált el, 12 milliárd forint értékben.

Rittlinger József, a NAK megyei elnöke beszámolt arról, hogy a taglétszámuk a korábbi ötezerrel szemben immár túllépte a tizenegyezret. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint sokan még mindig nem használják ki a kamara szolgáltatásait, ezen szeretnének változtatni.

Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, ebben az évben 2,2 milliárd forint támogatást biztosít piacfejlesztésre és egyéb projektek támogatására a megyei önkormányzat.