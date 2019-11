Hatezer tonna sót raktározott el a télre készülő Magyar Közút

Négy telephelyen (Pécs, Szentlőrinc, Mohács, Harkány) hatezer tonna útszóró sót raktározott be az idei télre a Magyar Közút Nonprofit Zrt., derült ki a pénteki pécsi sajtótájékoztatón.

Igaz az időjárás még nem mondható téliesnek, ám a naptár szerint november 10-étől téli üzemmódra váltott a cég, vagyis 24 órás szolgálatot látnak el. Most a legegyszerűbb, egyes fokozat van érvényben, amit szigorítanak, ha kedvezőtlen időjárás-előrejelzést kapnak.

A megyében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1629 kilométernyi gyorsforgalmi-, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős, amit 33 géppel takarítanak, továbbá kilencet külső partnerektől bérelnek. Ha a hóhelyzet úgy kívánja, további gépeket tudnak szerződéssel bevonni az hóeltakarításba. Mint megtudtuk, a jogszabályok meghatározzák mennyi időn belül kell elkezdeni, és mennyi idő alatt kell végezniük a síkosságmentesítéssel egy körzeten belül, mint közölték, nagyon messze van a közlekedők elvárásaitól. Vagyis azt nem tudják megígérni, hogy mindenhol fekete útszakaszt láthatunk télen.

Mikor riasztást kapnak, akkor a hókotrók gyakorlatilag egyszerre elindulnak. Először az őrjáratos kocsikat rakják meg, amik 30-35 kilométeres útszakaszt járnak be és teljes szélességében szórják, takarítják azt, míg a rajonos kocsik, ami csak szakaszosan szór, akár 80 kilométert is kezelhet. Az őrjáratos útnál a kocsik kétóránként vissza tudnak térni a saját szakaszukra, míg a másik útszakasznál négy-öt óra is eltelhet.