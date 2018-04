Hátizsákkal tömve a buszok

Régebben a DN Postabontás és sms rovataiban is szó esett az úgynevezett banyatankról, a témával kapcsolatos vitába többen is beszálltak – jól emlékszem, volt valakinek olyan ötlete is, hogy plusz jegyet kelljen váltani ezekre a kerekekkel ellátott bevásárlókocsikra, hiszen embernyi helyet foglalnak el a helyi járaton.

Nem gondolom, hogy ez lenne a célravezető, hiszen ezeket a kocsikat elsősorban idős emberek használják, és azt a célt szolgálja, hogy kényelmesen, cipekedés nélkül haza tudják vinni az árut a boltból, vásárcsarnokból. Ritkán utazom busszal, a minap mégis erre kényszerültem. Tapasztalataim szerint nem a banyatankkal, sokkal inkább a hátizsákokkal van a probléma. Ahány gyerek a buszon, annyi tömött, hatalmas zsák – ami gondolom iskolatáskaként szolgál – a hátukon. Egy gyerek, két férőhely. Talán ha levennék felszállás előtt, az ülő utasokat se vágnák fejbe minden alkalommal, mikor megmozdulnak!