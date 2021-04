Hatvanmilliárdból épültek ipari parkok, óvodák, kerékpárutak Baranyában

Miközben a balliberálisok által eluralt települések vezetői jajveszékelnek a szerintük nehéz pénzügyi helyzetük miatt, a nemzeti oldal vezetése alatt álló önkormányzatok irányítói teszik a dolgukat, beruházások sorát befejezve vagy éppen elindítva. Nincs ez másképp a Baranya Megyei Önkormányzatnál sem: a közgyűlés elnöke lapunknak adott interjújában többek között arról beszélt, hogy nyárig ötvenmilliárdos fejlesztési program zárul le a megyében, s a következő hét esztendőt felölelő tervezési ciklusban ennél is több pénz érkezik majd Baranyába – írja a Pécsi Újság.hu.

– A megyei önkormányzatokról még sokaknak azok az évek jutnak az eszükbe, amikor kénytelenek voltak a kórházakkal, iskolákkal is fenntartóként bajlódni, holott az már akkor is látszott, hogy egyszerűen testidegenek ezek az intézmények a megyék kezében.

– Bár akkor én még nem vettem részt a megyei önkormányzat irányításában, de valóban így volt, nagyon jelentős tehertételtől szabadultak meg a megyék az intézményhálózat átalakításával – fogalmazott Őri László. Ennek is köszönhetően ma már merőben más a helyzet, s azzal foglalkozhatnak, ami valójában a feladatuk, a megyék fejlesztésének irányításával, a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználásával.

– Akkor lássuk is, hogy állunk mindezzel Baranyában.

– A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztésben betöltött szerepe fokozatosan erősödött 2010-től. 2014-től már a fejlesztéspolitikai intézményrendszer kiemelt területi szereplőjévé váltunk, különösen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezését, előkészítését és végrehajtását tekintve. Baranya megye – Pécset nem számítva – 2014 és 2020 között 38 milliárd forint támogatás hatékony és eredményes felhasználásában vett részt. Ez a nagyságrend idén nyárra meghaladhatja a kormány által az egyes fejlesztésekhez biztosított többletforrásokkal együtt az ötvenmilliárd forintot is.

– Hol, mi épül ebből a hatalmas összegből, magyarán hova megy a pénz?

– Az egyik legfontosabb cél a gazdaság fejlesztése, ezen belül elsősorban az iparterületek, ipari parkok és helyi termelők piacra jutását támogattuk, több mint hatmilliárd forinttal. A legtöbb helyen már befejeződött a kivitelezés, többek között Bólyban, Komlón, Mohácson vagy éppen Szászváron. A napokban pedig elkezdődtek a szentlőrinci iparterület kivitelezési munkái.

– Több településen zajlanak jelenleg is óvodák, bölcsődék felújítási munkálatai, sőt, újak is épülnek.

– A kisgyermeket nevelő intézmények felújításával a Baranyában gyermeket vállaló és nevelő családokat támogatjuk, akik a térségünk jövőjét jelentik, kétgyermekes édesapaként a családokat támogató programokra különösen nagy érzékenységgel tekintek. Ezért is nagy öröm számomra, hogy a megye több mint 30 településén nyílt lehetőség új férőhelyek kialakítására és a meglévők korszerűsítésére 6,6 milliárd forint támogatással. Ezen kívül Pécsett is 18 intézmény korszerűsítésére volt lehetőség további 2,5 milliárd forint fejlesztési forrásból. Túlzás nélkül mondhatjuk, a rendszerváltás óta legnagyobb léptékű óvoda- és bölcsődeépítési, -felújítási program valósult meg a megyében. A megye az elmúlt években elindult egy fejlődő pályán, de nem dőlhetünk hátra. Minden lehetőséget megragadunk, amivel építkezni tudunk.

– A zöld gondolat jegyében a kerékpárutak is hosszabbak már, mint pár éve.

– A megye kerékpárút-hálózatának fejlesztése szintén prioritást élvez. Összesen több mint húsz szakaszon zajlottak újak építése, régiek felújítása, bővítése, amelyek a közlekedésbiztonság, a hivatásforgalom és turisztikai szempontból is komoly előrelépésnek számítanak, és a kormány támogatásával újabb megyei kerékpárút szakaszok tervezése kezdődhet meg. A környezettudatosság jegyében célunk további önkormányzati épületek, hivatalok, orvosi rendelők, kultúrházak energetikai korszerűsítése, nyílászárócserékkel, fűtési rendszerek megújításával, napelemes rendszerek telepítésével. Mostanáig több mint hetven településen valósítottunk meg ilyen beruházásokat.

– No és a jövő? Már nyakunkon az új hétéves tervezési időszak.

– Természetesen az új, 2021–27 közötti nagy fejlesztési időszak előkészítése is javában zajlik már. A koncepció és a programalkotás, igazodva a európai uniós célkitűzésekhez már lassan a végéhez közeledik. Szeretnénk, hogy az új időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program folytatásaként az előző időszakban a megyébe érkezett hetvenmilliárdhoz képest legalább 10 milliárddal több forrás álljon rendelkezésre Baranya megye fejlődéséhez.

Az új pályázati kiírások megjelenésére már nyár elején sor kerülhet. És ez még nem minden, hiszen folyamatosan egyeztetünk, sőt közösen lobbizunk Mikes Éva kormánybiztossal, és a térség országgyűlési képviselőivel, Hargitai Jánossal a mohácsi térség, Nagy Csabával Nyugat-Baranya, míg Hoppál Péterrel Pécs érdekében azért, hogy további jelentős fejlesztésekre legyen lehetőségünk a megyében.

– Sokat halljuk visítani a balliberális ellenzéki önkormányzati vezetőket, hogy milyen nehéz a pénzügyi helyzetük. Önöktől ilyet nem hallottunk, sőt, még olyan extrára is futotta, mint a Baranya Segít Program.

– 2019 őszén döntöttünk úgy, hogy a lehető legtakarékosabban szeretnénk működtetni az önkormányzatot és a hivatalt, a vezetők számát a minimumra csökkentettük, megtartottuk azt a gyakorlatot, amit még elődöm, Nagy Csaba vezetett be, hogy a korábbi 2-3 alelnök helyett csupán egyet választottunk. Letisztult bizottsági struktúrát állítottunk fel. Ugyan látnokok nem voltunk, de az a költségvetési stabilitás, amit megteremtettünk, jó alapot nyújtott ahhoz, hogy a nem várt pandémia alatt is stabil maradjon a költségvetés, sőt a megtakarításainkból útjára indítottuk a Baranya Segít Programot. A koronavírus mindannyiunkat nem várt kihívások elé állított. A járvány első, tavaszi hulláma idején azzal a céllal indítottuk útjára a „Baranya Segít Programot”, hogy a vírus ellen a frontvonalban küzdő pécsi, baranyai mentősöket, orvosokat támogassuk.

Fontosnak tartom, hogy ebben a nehéz időszakban is támogassuk apró gesztusokkal a veszélyhelyzetben dolgozókat, az pedig még fontosabb, hogy akinek lehetősége van rá az tettekkel is segítsen. Mi mindenesetre ezt tesszük, a meglévő lehetőségeket idén is szeretné a megyei önkormányzat a Baranya Segít Program keretében a nehéz helyzetben lévők, illetve a védekezésben résztvevők megsegítésére fordítani. A járvány kezdete óta nagy nyomás nehezedik a mentősökre, így külön öröm számomra, hogy rendszeresen tudtuk segíteni a mentős dolgozókat. Karácsonykor és szilveszterkor ünnepi menüt vittünk nekik, az elmúlt évben pedig több alkalommal is frissítőkkel segítettük a munkájukat.

Novemberben a háziorvosoknak FFP2 védőmaszkokat juttattunk el, most húsvét előtt pedig a Pécsi Klinika Covid-osztályainak pihenőit töltjük fel üdítőkkel és kávéval. Ezúton is szeretnék hálás szívvel köszönetet mondani a megye nagy közössége nevében a frontvonalban helyt álló orvosoknak, ápolóknak, fiatal önkénteseknek. Hiszek abban, hogy ha összefogunk és kitartunk, akkor néhány héten belül sikerül megfékezni a járványt és végre újraindulhat az élet itt Baranyában is. Ebben a reményben kívánok egészségben megélt, áldott húsvétot a megye polgárainak!