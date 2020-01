Havi 1,8 milliót kap a vagyonhasznosító vezére

Bár a baloldali városvezetés folyamatosan arról beszélt az elmúlt hónapokban, hogy Pécs rossz gazdasági helyzetben van, mégis százezrekkel megemelték a vagyonhasznosító és a városüzemeltetési cég vezetőjének bérét. Péterffy Attila, Pécs polgármestere ezekben az ügyekben is hallgat.

Azt követően, hogy két politikai megbízotti posztot is létrehoztak a balliberálisok, amelyek havonta közel egymillió forintjába kerülnek a város polgárainak, jelentősen megemelték a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. általuk kinevezett vezérigazgatójának a fizetését is. Szabó Szilárd ugyanis havonta bruttó 1,8 millió forintot vihet haza, holott az előző vezető ennél sok százezer forinttal keresett kevesebbet. Szabónak – aki a fővárosból érkezett, de korábban Pécsen is dolgozott –, természetesen ezek mellett jár még a Társaság Javadalmazási Szabályzata szerint adható prémium is.

Hasonlóképpen többet fog majd százezrekkel keresni elődjénél a Biokom Nkft. februártól regnáló vezetője, Genczler István is, neki havonta bruttó 1,38 millió forintot szánnak, valamint további prémiumot is kaphat. Genczler évekkel ezelőtt dolgozott már a vállalatnál, most azonban 900 ezer forintos havi jövedelmet biztosító kaposvári közszolgáltatói munkahelyét hagyja ott.

Az MSZP-DK-Jobbik-Momentum egyesülés által irányított önkormányzattól szerettük volna megtudni, hogy mi volt az indoka az új igazgatók fizetésének ilyen drasztikus mértékű megemelésének, hiszen a baloldali városvezetés takarékos gazdálkodásra szólította fel korábban a cégvezetőket. A balliberálisok azonban nem reagáltak megkeresésünkre, Péterffy Attila polgármester szintén hallgatott.