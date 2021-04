Házhoz hozzák a menüt az ünnepi hétvégén is

A húsvéti asztal változatosságával egyetlen ünnep sem vetekedhet. Vannak, akik a klasszikus füstölt sonka, főtt tojás, foszlós kalács jellegzetes triója mellett voksolnak, esetleg bátran halból, nyúlból vagy bárányból készült finomságokat készítenek a család számára, de egyre többen mondanak igent egy éttermi ebédre.

A vendéglátóhelyek most is előszeretettel kínálták ünnepi menüjüket a vendégeiknek. Bár minden szempontból más az idei húsvét a megszokottól, azért az ünnepi menüt családi körben szeretnék az emberek elfogyasztani. A legkeresettebbek most a tálak, amelyek vegyesen tartalmaznak roston sütött, vagy rántott húsokat, vegyes körettel. Ezeket a kétszemélyes tálakat átlagosan 5 ezer forintért rendelhették meg a napokban a vendégek, sokat is jegyeztek elő, de olyan is volt, hogy triplán, halas és vegán tállal együtt kérték a húsvéti menüt, ez utóbbiakat is 6-7 ezer forintért készítik el az éttermek, melyek jó része ki is szállít vasárnap és hétfő délre is, de elvitelre is kérhetjük.

Van, aki úgy gondolkodik, hogy a sonkát és a tojást megfőzi otthon, tehát a tradicionális ételeket elkészíti maga, azonban nem akar ezenfelül még órákat a konyhában sütögetni, ezért egy ilyen vegyes tállal egészíti ki az ünnepi menüt.

Persze olyan is van, akinek egyáltalán nincs ínyére, hogy még az ünnepnapokat is főzéssel töltse, de ő is szívesen enné az ilyenkor szokásos ételeket. A húsvéti bárányt – amely Jézus áldozatát jelképezi – sok helyen tették az ajánlataik közé. Nagypéntekre halas fogások, a hétvégi napokra és hétfőre pedig birkagulyás, bárányragu leves, és különböző sültek kerültek a kínálatba. A költségeket tekintve sem túl drága a rendelés, különösen ha figyelembe vesszük, hogy házhoz jön a menü (vagy csak el kell menni érte) és nem kell órákat a konyhában főzőcskézni, három napon át.

Aki mégis sütés-főzésre vállalkozik, az bár jobban ki tudja számolni a szükséges adagokat, de az alapanyag neki sem olcsó. A sonka kilója 3-4 ezer forint körül alakul, a tojás darabára is lassan jobban közelít az 50 forinthoz, mint a 40-hez. Emellett aki bárányhúst is készít ilyenkor, az is számolhat kilónként 3500–4000 forintos árral, illetve résen kell lennie, hogy valóban bárányhúst kapjon az eladótól.

Támogathatjuk az éttermeket Az elmúlt években egyre több helyen szokássá vált, hogy a családok inkább valamely vendéglátóhelyen, vagy esetleg egy szálloda éttermében fogyasztották el az ünnepi menüt, sőt a legtöbb ünnepi időszakhoz hasonlóan a húsvét is rendszerint telt házat hozott. A járványhelyzet most ezeket az ünnepléseket, a vendégek fogadását nem engedi meg, ezért is tartják nagyon fontosnak a vendéglátósok, hogy ha tehetjük, a rendeléssel is támogassuk a fennmaradásukat.