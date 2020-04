Házhoz szállítják a könyveket

A városi könyvtár bezárását csaknem egy hónapja rendelték el a kialakult járványügyi helyzet miatt, így a kölcsönözés is jó ideig szünetelt. Erre azonban most újra lehetőségük nyílt a pécsváradiaknak, hiszen az intézmény vállalta, hogy hetente egy nap házhoz viszik az előjegyzett könyveket. Ők ezzel szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy otthon is hasznosan töltsük szabadidőnket.

A megrendelések kiszállítást minden héten szerdán délután négy és hat óra között tervezik. Annak, aki úgy gondolja, szívesen olvasna, nem kell mást tennie, mint legkésőbb az átvétel előtti napon délután két óráig egy elektronikus üzenetben megírni, milyen könyveket szeretne kikölcsönözni. Az előjegyzés akkor lesz érvényes, ha megérkezett az ezzel kapcsolatos visszaigazoló üzenet is. Emellett a könyvtár munkatársait telefonon is el lehet érni az intézmény korábbi nyitvatartási idejében. Az egészség védelme érdekében a könyvtárosok azt kérik, hogy a kölcsönzött köteteket megfelelő higiéniai állapotú zacskóban adják majd vissza az olvasók.