Háztartásonként évente akár 180 ezret spórolhatunk

Az Otthon Melege Programnak köszönhetően évente átlagosan 10 milliárd forint rezsiösszeg marad a részt vevő magyar családoknál. Ez háztartásonként évente 10 ezer forinttól akár 180 ezer forintig terjedő megtakarítást is jelenthet. Emellett észrevehető, jelentős környezetkímélő hatása is van, hiszen minden évben 100 ezer tonnával csökken a szén-dioxid-kibocsátás – ismertette a program előnyeit az eseménnyel kapcsolatos budapesti sajtótájékoztatón Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelősállamtitkára.

A program célja, hogy a lakosság olyan hűtő-, fagyasztó-, valamint mosógépeket szerezzen be, amelyek hozzájárulnak a rezsiszámlák csökkentéséhez. Három kategóriát különítettek el a meghirdetéskor. Az A+ kategóriából vásárlóknak háztartásonként 25 ezer forintra, az A++-ban 40 ezer forintra, az A+++ kategóriában pedig 45 ezer forint támogatásra lehet pályázni.

Baranya megyéből november 14-én lehetett benyújtani a pályázatokat délelőtt tíztől délután kettőig az ügyfélkapun keresztül. Az országos szinten rendelkezésre álló 2 milliárd forintot régiónként, lakosságarányosan osztotta el a minisztérium, a pályázatok benyújtására a keret kimerüléséig van lehetőség. A dél-dunántúli régió három megyéjére, Baranyára, Somogyra és Tolnára összesen 182 504 000 forint jutott.

A kiírást és az útmutatót a hgcs2017.nfsi.hu weboldalon lehet megtalálni. Az oldalon közzétett, a gyártókkal kapcsolatot tartó szervezet által elkészített katalógusok alapján lehet kiválasztani a támogatás felhasználásával megvásárolandó háztartási eszközt, és a nagygépet forgalmazó kereskedőt.

Akár pályázatírói szolgáltatást is igénybe vehetünk

Az Otthon Melege Program keretében meghirdetett pályázati lehetőséget a dél-dunántúli régióban a tavalyi évben is nagy érdeklődés övezte, több mint 7 ezren jelezték támogatási igényüket a minisztérium felé. A pályázati dokumentáció összeállítása azok számára, akik ilyet még nem csináltak igencsak bonyolult lehet. Ha az állampolgár nem maga végzi a papírmunkát, szüksége lesz egy pályázatíró közreműködésére, aki elvégezi helyette az adminisztratív teendőket. Az erre szakosodott cégek ilyenkor aktivizálják magukat. Jó hír, hogy a legtöbb ilyen közreműködés sikerdíjas, tehát csak akkor kell fizetni a szolgáltatásért, ha a pályázat elkészült, be lett nyújtva és a család megnyerte a támogatást.