Helybeli aktív diákok szedték a szemetet a kilátó környékén Kökényben

A közmunkáshiány miatt örömmel veszik a diákmunkások segítségét a nyári szünetben a településen. A gyerekek nemrég a kilátó környékét tették rendbe, amit a helyi önkormányzat több mint egy éve szerzett meg Pécstől.

Miden év nyarán diákmunkások segítenek a falu szépítésében, rendbetételében. Mint a polgármestertől, Farkas Róberttől megtudtuk, júliusban és augusztusban kevesebb a közmunkás, így a diákok segítségét mindig örömmel veszik ebben az időszakban.

– Idén is elmondtam a diákmunkásoknak, hogy járják keresztbe-kasul a falut. Minden utcába nézzenek be, majd az ott tapasztaltakat jegyezzék fel. Olyanokat írjanak le, hogy min javítanának, változtatnának, módosítanának, hogy még élhetőbb legyen a település. A feljegyzett ötleteket pedig megpróbáljuk megvalósítani – mondta Farkas Róbert. – Ezáltal a diákok jobban magukénak érzik a települést, hisz ők maguk is tesznek valamit a helyi közösségért.

Idén több diák is megemlítette, hogy a kilátó felé vezető út és a környéke szemetes. A 3,4 hektáros erdős területet és a kilátó több mint egy éve cserélt gazdát, és Pécstől a kökényi önkormányzathoz került.

– Sose fogom megérteni, ha valaki képes egy másfél literes teli üdítőt, vagy más italt magával vinni, miért kell azt eldobni a természetben, vagy az utcán, ahogy megitta. Pedig az üres üveg sokkal könnyebb, mint a teli – tette hozzá Farkas Róbert. – Sajnos nem csak szemetet hagynak maguk után az emberek, hanem vannak olyanok is, akik nem bírnak az erejükkel, és a kilátóban tesznek kárt.

A polgármester megkérdezte a gyereket, név szerint: Bedecs Máté Tivadart, Kovács Gyulát, Joó Pétert, hogy megtisztítanák-e a kilátó környékét. A diákok nem zárkóztak el a munkától. Az önkormányzat biztosított számukra szemétszedő csipeszeket, kesztyűt és zsákokat.

– A gyerekek több zsáknyi szemetet szedtek össze. Terveink között szerepel, hogy a kilátót felújítjuk, erre szeretnénk pályázni a közeljövőben – közölte a polgármester.