Hétfőn állítják fel a Mindenki karácsonyfáját a Széchenyi téren

A Mindenki karácsonyfája idén a Budai külvárosból érkezik. Egy idősebb férfi, Kovács István ajánlotta fel a fát, ami egy nagyon szép, szabályos lucfenyőt, magassága pedig körülbelül 14 méter.

A fa kivágását november 25-én végzik el a Biokom munkatársai, és mivel messze van a telekhatártól, 70 tonnás darut vesznek hozzá igénybe a szállításhoz. Várhatóan reggel 10 órára érnek be vele a Széchenyi térre, majd még aznap kezdetét veszi a fa fényfüzérekkel való feldíszítése, mellyel még aznap végezni fognak a városüzemeltetési cég munkatársai. Az azt követő napon a többi karácsonyfadíszt helyezik fel a 14 méter magas fára.

A fára meleg fehér izzósor és fehér, illetve ezüstszínű díszek kerülnek, ez körülbelül 250 darab csillagot, gömb és hópehely formájú karácsonyi motívumot jelent, de a díszeket szinte minden évben bővítik.

A városi díszítést illetően az idei évben is fejlesztették és korszerűsítették a nagyobb közutak feletti világító átfeszítések. A múlt évben a Jókai teret is feldíszítették, mely idén is ünnepi hangulatban fog pompázni.