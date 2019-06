Hétvégétől az összes baranyai strandra mehetnek a fürdőzők

A hónap elejével elindult a strandszezon, a baranyai strandok közül is már jó pár megnyitotta kapuit a vendégek előtt, azonban akadnak olyanok is, amelyek kivárják az iskolai szünet kezdetét, és június 14-re időzítik a kapunyitást.

Igazi strandidőt hozott június második hetének hétvégéje. A strandolni vágyóknak rossz hír, hogy bár a héten marad a 30 fok körüli átlaghőmérséklet a megyében, azonban a jövő héttől helyenként felhős, borús, néhol pedig esős időre lehet számítani. Így, aki teheti, még a héten kipihenheti a hétköznapok fáradalmait a medencék mellett.

Tavalyhoz képest a jegyárak jellemzően csak néhány strandon lettek drágábbak, cserébe viszont ezeken a helyeken több lehetőség is várja az odaérkezőket. Továbbá érdemes telefonon, a közösségi hálón vagy a fürdő internetes oldalán is tájékozódni a jegyárakról. Ugyanis vannak olyan strandok is, amelyek nemcsak a nyugdíjasok és a diákok számára nyújtanak különleges kedvezményeket, hanem például a 6 év alattiaknak is, utánuk még alacsonyabb árat kell fizetni. Ezen túlmenően több fürdőben délelőtti, délutáni, és négy óra utáni belépő vásárlására is van lehetőség a családi és csoportos jegyek mellett.

A fürdőtulajdonosok sem voltak tétlenek, ugyanis a Szigetvári Gyógyfürdő és a magyarhertelendi strand is több műszaki fejlesztést eszközölt a vendégek kényelmének javítása érdekében.

Valamint mi sem bizonyítja jobban, hogy elindult a strandszezont, minthogy a Harkányi Gyógyfürdő strandjára pünkösdkor közel tizenháromezer fürdőző látogatott ki. Ezen felül június 15-én egész napos programmal köszöntik a szezon kezdetét, ahol a kicsiket ugrálóvár, arcfestés, Búgócsiga Zenede gyermekdalkoncert, míg a nagyobbakat mászófal és gólyalábas show-műsor várja. Mindemellett várhatóan július eleje környékén megnyitja a fürdő az új wellnessrészlegét is.