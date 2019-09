Hétvégi koncertek gazdagították a szép, közös programokat Harkányban

Dél-Baranyában a hétvégén számos program várta az érdeklődőket. Siklóson a várkertben Moziklub Pikniket rendeztek, majd a Cotton Club Singers szórakoztatott, Márokon két település egyesítésére emlékező lakodalmast tartottak, Harkányban pedig három napon át koncertekkel kedveskedtek az idei, immár huszonötödik Szüreti Fesztiválon.

Hatalmas sikert aratott a több ezer látogatót vonzó Harkányi Szüreti Fesztivál, amelyet immár huszonöt éve rendeznek meg. A péntektől vasárnapig tartó programok minden korosztály számára kínáltak szórakozási lehetőséget, napközben kulturális csoportok, szüreti, vásári kavalkád várta az érdeklődőket, illetve számos koncert szórakoztatta a közönséget. A rendezvény első két napja pályázati támogatásnak köszönhetően ingyenes volt a résztvevők számára. Pénteken a Bikini, az Apostol, a 3+2 Együttes, szombaton pedig Tompeti és Barátai, a Vivat Bacchus, Heincz Gábor „Biga”, Best of Geszti lépett színpadra a Bajcsy-Zsilinszky utcában felállított nagyszínpadon. A vásári kavalkád mellett a vendégeket a „Harkány 20 éve város” jubileumi emlékév kapcsán nyereményjátékokkal is várták.

A rendezvény fő napján, vasárnap a Kossuth utcát a hagyományőrző csoportok foglalták el, a leglátványosabb szüreti felvonuláson az idén közel húsz csoport, több mint 300 ember vett részt, nem csak Baranya megyéből. A Tankcsapda zenekar szintén hatalmas tömeget vonzott, az idén 30 éves magyar rockegyüttes óriási bulival zárta a fesztivált.

Márokon két település egyesítésére emlékező lakodalmast tartottak, erről itt írtunk bővebben.