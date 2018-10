Hiába keresik, kevés gesztenye van a piacokon

Már kint vannak a pultok kínálatában az ünnepi virágok, koszorúk. Több körtefajtával is találkozhattunk.

Napról napra egyre hidegebb van. De ez nem jelenti azt, hogy a pécsi piac kültéri területén ne lenne tele minden asztal az árusok portékáival. Bár még egy hét mire eljön november elseje, már kint vannak a pultok kínálatában az ünnepi virágok, koszorúk.

Sajnálatos módon a gesztenye egyre kevesebb, hazaiból pedig már szinte alig lehet találni. Azonban több körtefajtával is találkozhattunk, például a Vilmossal, ami háromszáz forintba került kilogrammonként. Almából viszonylag sok helyen lehetett válogatni. Nemcsak a fajta tekintetében volt változatos a kínálat, hanem árban is. Száznyolcvan forintért már igazán szépeket lehetett kapni.

Mindemellett megjelentek a dísztökök is a piacokon. Azonban nem minden tökféle ehető, amit az árusok minden esetben fel is tüntetnek. – A dekorációs célra szánt dísztökök olyan mérgező vegyületeket tartalmaznak, amik akár kis mennyiség fogyasztása esetén komoly gyomorgörcsöt, hányást, hasmenést és kiszáradást is okozhatnak – adott felvilágosítást egy árus.

