Hiába kérték a pécsiek, nem csökkentik az ingatlanadót

A járvány következtében várható gazdasági nehézségek miatt hiába vetették fel az ingatlanadó idei csökkentését a pécsiek, a városvezetés elutasította a pécsiek szerint a legnagyobb tehernek tartott tétel mérséklését.

Péterffy Attila közösségi oldalon jelentette be, hogy nem csökkentik az ingatlanadót annak ellenére sem, hogy a koronavírus okozta járvány miatt komoly gazdasági nehézségek, megélhetési problémák elé nézhetnek a pécsiek. Már most sokan vesztették el állásukat, de ennél is jóval nagyobb elbocsátási hullám is jöhet még.

Nem véletlenül fordultak a pécsiek a baloldali polgármesterhez, Péterffy Attilához azt tudakolva, hogy tervezi-e az ingatlanadó csökkentését a koronavírus-járvány miatt.

A városvezető a közösségi oldalán megtartott videós beszámolóját „hiteles és direkt” információk adásaként meghatározva, azt mondta, hogy most nem a gazdasági kérdések az elsődlegesek, hanem az egészségügyi intézkedések, ennek megfelelően hozták meg az eddigi lépéseket. Mint mondta, egy létrehozandó tanács a munkájukat elvesztők kapcsán fogalmaz majd meg javaslatokat.

A pécsieknek arra a kérdésére, miszerint „a kampányának fő üzenete az ingatlanadó eltörlése volt, így azt miért nem törölték el idén, illetve csökkentik-e”, a polgármester azt válaszolta: nem azt ígérte, hogy eltörlik a mostani ötéves ciklusban, hanem azt, hogy csökkentik.

Hozzátette azt is, hogy szerinte a város gazdasági válsághelyzetben volt eddig is, amihez a járvány is társult, ezért azt kérte, „ne az ingatlanadó eltörlése legyen a legfontosabb kérdés. Amint a gazdaság stabilizálódik, remélem még ebben az öt évben, hozzá fogunk nyúlni az ingatlanadóhoz”.

A választások előtt nem sokkal még úgy látta, több ezer pécsi is az ingatlanadót nevezte meg a legnagyobb tehernek. Az építmény- és telekadóból származó bevétel öt éve, a fideszes városvezetés idején 3,4 milliárdot tett ki, 2020-ban az új baloldali városvezetés pedig 3,9 milliárdot szeretne beszedni.

Ezzel párhuzamosan az elmúlt években az iparűzési adóból – ami a cégek gazdasági teljesítményét mutatja – származó bevétele a városnak folyamatosan emelkedett, hiszen amíg 2015-ben 6,7 milliárd volt, addig tavaly ez már 9,7 milliárdra rúgott.