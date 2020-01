Sok hét után sem reagál a Pécsi Újság.hu interjúkérelmére Péterffy Attila, Pécs balliberális polgármestere.

Még tavaly novemberben juttatta el interjúkérelmét a Pécsi Újság.hu Péterffy Attilához, Pécs polgármesteréhez. A balliberális városvezető sajtófelelősétől ezzel kapcsolatosan az a válasz érkezett a laphoz, hogy „a polgármester úr lehetőség szerint írásban ad tájékoztatást, így interjút is. Kérem, küldje el a kérdéseit és igyekszünk minél hamarabb megválaszolni őket.”

A lap válaszában közölte, hogy személyes, szóbeli interjút szeretnének készíteni, mivel nem nyilatkozatot kértek, hanem interjút. (Tudvalévő, e műfaj hagyományosan a szóbeliségre épül, hiszen egy interjúban a vélemények ütköztetése a lényeg – a szerk.)

Erre a levelükre már semmilyen választ nem kaptak az elmúlt hetek során, így – jobb híján – egyelőre csak a meg nem válaszolt kérdéseiket közölhetjük mi is.

A Pécsi Újság.hu a következőket kérdezte volna Péterffy Attilától:

– Megválasztása előtt tett vállalásai között szerepelt, hogy ingyenessé teszi a parkolást az egészségügyi intézményeknél a pécsiek számára. Hány ilyen parkolóhely áll a pécsiek rendelkezésére?

– A kátyúk felszámolása is szerepelt ígéretei között. Hányat sikerült betömni, mikorra tervezi az ígéret megvalósítását?

– Hűségprogram bevezetését, adócsökkentést is belengetett a pécsi vállalkozások számára, hogy áll ennek a megvalósítása?

– Egyik első intézkedése volt az Önök által csak rabszolgatörvényként emlegetett, a túlmunka szabályozását vonatkozó előírások eltörlése az önkormányzat cégei esetében, majd eltörölték az eltörlést. Csupán propagandafogás volt?

– A buszjegyek árának csökkentését is megígérte. Mikortól utazhatunk olcsóbban a pécsi buszokon?

– Drakula állítólagos Széchenyi téri pincéjének megnyitása is szerepelt a programjában. Hogyan áll ennek a megvalósítása, mikor érkezhetnek az első turistacsoportok?

– Hiteles, pártsemleges városi médiát ígért, azonban a vezető posztokra a sokak által csak a pécsi Lenin-fiúknak nevezett balliberális szolgamédia tagjai kerültek. Ilyennek képzelte a független városi médiát?

– A POSZT megtartása szintén vállalásai között szerepelt. Azóta nyilvánossá vált, hogy a találkozó költözése több mint lehetőség, az önkormányzat vezetői közül pedig senki nem kereste a döntéshozókat. Miért nem?

– Hogyan váltak be a politikai megbízottak, milyen érdemi munkát végzett eddig például a Gyurcsány-párt helyi vezetője, Kunszt Márta a civil kapcsolatok tanácsnokaként, a budapesti olimpiát megfúró és a határon túli magyarságot gyalázó Momentum alapítója, Nemes Balázs innovációs biztosként, akinek korábban antiszemita, cigányellenes megnyilvánulásai voltak, a fővárosban pedig több botrányos tüntetést szervezett?

S végül: azt is megkérdezték volna Péterffy Attilától, támogatja-e a homoszexuálisok májusra tervezett pécsi felvonulását, s azt is, mit szól ahhoz, hogy homoszexuális párokkal példálózik gyermekek előtt egy pécsi alapítvány úgynevezett érzékenyítő kurzuson.