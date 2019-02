Hiányos tájékoztatás: több terméknél nincs magyar nyelvű leírás

Szakboltban vásárolt terméknél elvárható, hogy legyen hozzá magyar nyelvű leírás – vélekedik olvasónk. A szabályozásoknak köszönhetően ez a legtöbb esetben így van, viszont lehet találni olyan termékeket is, ahol hiányzik.

– Hobbiboltban vettem nemrég egy kreatív terméket

– kezdi történetét olvasónk – Ehhez egy speciális technikát kell alkalmazni, amit nem ismertem. Megdöbbenve vettem észre, hogy a termékhez nem volt magyar nyelvű leírás.

Elmondása szerint a képekből nagyjából kitalálta, hogyan kell vele dolgozni, de segítséget kellett kérnie, hogy minden lépést pontosan megértsen.

– Mivel a terméket egy szakboltban vettem, nem is gondoltam volna, hogy nincs hozzá magyar nyelvű használati utasítás. Ha a vásárban vagy egy utcai árusnál vásároltam volna, akkor elfogadom ezt, viszont úgy gondolom, egy üzlet ilyet nem engedhet meg – mesélte felháborodva. – Hasonló már máskor is előfordult. Volt, hogy a szakboltban vett macskaeledelen nem találtam meg magyarul, milyen ízesítésű.

Az üzletben vásárolt termékekhez többnyire mellékelnek magyar nyelvű leírást, hiszen az erre vonatkozó előírásokat különböző fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti törvények és rendeletek szabályozzák.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Baranya Megyei Kormányhivatalt. Tájékoztatásuk szerint általánosságban elmondható, hogy a forgalmazói lánc valamennyi szereplője felelős a megfelelő tartalmú használati, kezelési útmutató meglétéért. Bármilyen terméket is vásárol a fogyasztó, annak rendeltetésszerű használatához, kezeléséhez elengedhetetlen az egyértelmű, magyar nyelvű tájékoztató. Ez különösen fontos, mikor biztonságossági kérdés is felmerül, vagyis például ha egy rosszul összeszerelt termék életveszélyt okozhat. Ilyenek a villamossági termékek, sport­eszközök vagy gyerekjátékok.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzései során vizsgálja a használati útmutatók meglétét és tartalmi megfelelőségét. Ha jogsértést tapasztalnak, eljárást indítanak, bírságolhatnak is.