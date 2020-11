Hiányt pótolt az új bólyi konyha

Jelentős az igény az önkormányzat által pályázati támogatásból megújított, nemrég megnyitott Erzsébet Étterem kínálatára. Nemrég az általános iskola is új konyhával gazdagodott.

A megnyitás óta eltelt bő egy hét azt mutatja, hogy jelentős az igény az Erzsébet Vigadó épületében található, teljesen megújult étterem kínálatára. Mint ismeretes, a „Zöld város kialakítása Bólyban” projekt részeként korszerűsítette az önkormányzat a konyhát, amelynek ünnepélyes átadását október közepén tartották. A mintegy 82 millió forintos beruházáshoz 80,6 millió forint pályázati támogatást nyert a város, a különbözetet és a projekthez kapcsolódó egyéb szükséges elemeket – ami tartalmazza többek között a berendezést, a konyhatechnológiát – a település saját forrásból biztosította.

Az elmúlt napok forgalma azt mutatja, hogy az új étterem szolgáltatásaira jelentős az igény – elsősorban a városban élők és dolgozók látogatják ebéd­időben, most hétvégétől pedig már vasárnaponként is nyitva tartanak, színvonalas étkezési lehetőséget biztosítva hétvégente is a helybélieknek, valamint a Bólyba érkezőknek.

A Bólyi Általános Iskola is új konyhával gazdagodott nemrég – az intézmény tanulóinak szeptember 1-től nem kell már kilométeres utat megtenniük a kollégium étkezdéjéig, hogy ebédelhessenek. Az iskola területén tanévkezdésre elkészült az új tálalókonyha és a menza. A Bólyi Német Önkormányzat pályázatát a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 60 millió forinttal támogatta. A többletköltségeket a bólyi önkormányzat állta.