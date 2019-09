Hírességekkel is jó kapcsolatot alakított ki az évek során

Sztárok helyett saját diáktársukat jelölték a Stádium-díjra a Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói. Orsós Krisztián rendkívüli tánctudását már többször megcsillogtatta, a keszthelyi Helikonon kategóriájában kétszer is fődíjas lett.

– Mióta az életed része a tánc?

– Hét éves koromtól kezdve táncolok cigány néptáncot. Emellett ecsedi illetve marosmenti táncokat is. A nagyecsediben a botoló, a fegyvertánc áll közel hozzám. Amikor első osztályos voltam Boda Péter tánctanár tanított, nála tanult a bátyám is. Ő nagyon sokat foglalkozott velem, megtanultam az alapokat. Ezután többen tanítottak sokféle stílusú táncot, de végül visszatértem az ecsedihez.

– Mit adott számodra a tánc?

– Sok helyre eljutottam vele, híres, elismert emberekkel, együttesekkel találkozhattam. Mohamed Fatimával, a Romengoval, a Besh o droM-mal és a Parno Graszttal is. És nem utolsósorban megismerkedhettem Széchenyi Tímeával is, a gróf leszármazottjával. De nem csak a hírességekkel alakítottam ki jó kapcsolatot, hanem sok hétköznapi emberrel is. Tanítottam diákokat és idősebbeket is. A mai napig ha találkozom velük elkezdenek táncolni, megmutatják, hogy még mindig tudják amit tanítottam nekik. Ez nagyon jól esik.

– Mit jelent pontosan ez a bizonyos Stádium-díj?

– Az iskola januárban kapott egy felhívást a Gróf Széchenyi Család Alapítványtól. A díjat olyanok kaphatják meg, akik Széchenyi István szellemiségével összefüggésbe hozható jelentős tevékenységet végeztek, vagy jelentős eredményt értek el. Művészet kategóriában engem jelöltek a diáktársaim. Ebben a kategóriában a versenytársaim például Caramel, Rúzsa Magdi, Csukás István és Vidnyánszky Attila is.

– Hogyan lehet rád szavazni?

– A gróf születésnapján, szeptember 21-én szavazhatnak rám. Online, a Széchenyi Család Alapítvány honlapján, a stadiumdij.hu-n. Ha nyernék az nemcsak számomra lenne nagy megtiszteltetés, hanem az iskolám, tanáraim és a családom számára is.

– A jövőre nézve mik a terveid?

– A végzettségem szerint, a vendéglátásban szeretnék elhelyezkedni, de nem fogom abbahagyni a táncot sem. Sajnos csak a táncból nem lehet megélni, hiába szerettem volna régebben táncpedagógus lenni, rájöttem, hogy ez nem ad elég anyagi biztonságot az életben.

Alkalmanként főzőkanalat is ragad

Orsós Krisztián 25 éves, a pécsi Gandhi Gimnáziumban érettségizett. A Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskolában szerzett szakács szakmát, most szintén ebben az iskolában vendéglátásszervezői szakra jár. Sok támogatást kapott a Gandhi-tól és kap jelenleg a Zsolnay-tól is, így külföldre is többször eljutott már. Tanárai elmondása szerint: tevékenységével hozzájárul az iskolába járó cigány tanulók identitástudatának erősítéséhez, példaképként tekintenek rá. Hisz abban, hogy a tánc szabadságot közvetít, barátságokat szül, egységes gondolkodásra ösztönöz.