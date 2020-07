Hitelből is fizetik a pécsi vásárcsarnok építését

A korábbi, fideszes városvezetés szinte 90%-ban előkészítette és a források tetemes hányadát elő is teremtette az új Vásárcsarnok építéséhez. Kővári János, (ÖPE-KDNP) frakcióvezető felhívta a figyelmet: már az előző vezetés idején dolgoztak azon, hogy milyen területen épüljön fel és milyen funkciót kapjon az új pécsi csarnok.

Az előkészítés első körében azt vizsgálták meg a helyszín tekintetében, hogy esetlegesen a város külső részén – ahol rengeteg parkolót tudnak ­építeni –, valósuljon meg a beruházás, vagy pedig a mostani helyéhez közel, a belvárosban, a buszpályaudvar mellett legyen.

Végül elemzések, interjúk után döntöttek úgy, hogy maradna a mostani csarnok mellett a létesítmény. Időt kellett arra is fordítani, hogy a kormányzati tárgyalások során jelentős, több mint kétmilliárdos forrást biztosítsanak erre, a sikeres pályázatot is meg kellett írni, valamint a komplexum terveit is elkészíteni – ráadásul azokat át is kellett dolgozni, mert már korábban is kiderült, hogy nagyobb forrásra lenne szükség.

Az új pécsi vásárcsarnok építéséhez még így is hiányzik nagyjából 420 millió forint, amit most az EIB-hitelből akar előteremteni az új városvezetés, s bár ez a kitétel nem szerepel a finanszírozásról szóló határozatban. Azzal magyarázzák, hogy nem várnak a kormányra, miközben lapunk információi szerint a kabinet a pécsi önkormányzat kormányellenes megszólalásai, határozata ellenére nem zárkózott el a fejlesztés plusz támogatásától.

Mint ismert, a korábbi szocialista városvezetés idején az eredeti célját nem igazán betöltő Expo Centert közel kétmilliárdos hitelből építették fel, amely miatt hosszú évekig súlyos, több száz milliós hiteltörlesztési kötelezettséggel járt.