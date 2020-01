Holland fesztiválon vetítik le a pécsi kísérleti filmet

A január 22-én kezdődő, szakmai berkekben kifejezetten nagy presztízsű Rotterdami Filmfesztiválon mutatkozik be az Üres lovak című alkotás, amelynek rendezője és egyik producere Lich­ter Péter, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszékének adjunktusa.

Lichter Péter immár harmadik játékfilmje két filmrendező, Kertész Mihály és Bódy Gábor halál utáni találkozásának szatirikus történetét meséli el.

A hatvanhét perces esszéfilm 2019 tavaszán készült el, az alkotók a tavalyi év márciusától vetítették alternatív, nonprofit forgalmazásban. A film nemzetközi premierje a 23. Jih­lavai Dokumentumfilm fesztiválon volt októberben, a fesztivál Between The Seas elnevezésű versenyprogramjában. Az Üres lovakat a holland filmfesztiválon a „Deep Focus” elnevezésű szekcióban fogják vetíteni. Ebben a kategóriában elsősorban az esszéfilmek, dokumentum- és kísérleti filmek mutatkoznak be.