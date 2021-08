Holnap kezdődik az Ormánság ünnepe, a Bőköz Fesztivál

Sztárok adják egymásnak a mikrofont a Bőköz Fesztiválon – fogalmazott Hoppál Péter a Dunántúli Naplónak. A kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztos üdvözölte, hogy a helyiek is egyre jobban bekapcsolódnak az esemény megrendezésébe.

– A tavalyi évben – és idén is így lesz – végre szép számban nyíltak meg magánporták a rendezvény falvaiban – mondta lapunknak a csütörtökön kezdődő Bőköz Fesztivállal kapcsolatban Hoppál Péter kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztos, az esemény védnöke. – Van olyan tulajdonos, aki bemutat régi kézműves eszközöket, vannak akik rendezvénynek biztosítanak helyszínt, máshol helyi ízekből adnak kóstolókat – sorolta Hoppál.

A nagyobbik kormánypárt politikusa szerint a másik fontos eredménye a Bőköz Fesztiválnak, hogy az Ormánságba olyan népszerű előadók látogatnak el évről évre, akikkel a helyiek csak sok utazás, és jelentős anyagi áldozat árán tudnának találkozni az ország nagyvárosaiban. – Sztárok adják egymásnak a mikrofont a fesztiválon, ennek ellenére családias rendezvényről van szó – vélekedett a miniszteri biztos. Elmondása szerint a nagyvárosból érkező vendégek is azt szeretik, hogy nem egymás lábán kell taposniuk.

Hoppál Péternél arról is érdeklődtünk, hogy a Bőköz Fesztivál, amelyet immár hatodszor rendeznek meg, hozott-e valamilyen tartós változást a térség, és kifejezetten a helyszínként szolgáló négy falu, Kémes, Tésenfa, Drávacsehi, és Szaporca életében. A miniszteri biztos szerint megfigyelhető, hogy a helyiek a portáikat évről évre igyekeznek szebbé tenni a fesztivál kezdetére, ettől év közben is folyamatosan szépülnek a falvak. A környéken az utóbbi időben a falusi turizmus is beindult, de több olyan telekről, régi parasztházról is tud, amit városiak vettek meg az elmúlt években. Hoppál Péter kérdésünkkel kapcsolatban arról is megemlékezett, hogy a Bőköz Fesztivál nyomán indult el az Andrásfalvy Bertalan egykori kultuszminiszterről, néprajztudósról elnevezett kulturális ellátási program, amely év közben is rendszeresen szállít rendezvényeket a térségbe.