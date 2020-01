Homoszexuális felvonulás: fővárosi lobbi a pécsi városházán

Pride lobbi októberben beköltözött a pécsi városházára címmel jelent meg a Tiszta Pécs portálon egy írás, ami azt taglalja, hogy a pécsi LMBTQ felvonulás, mely a korábbiakkal ellentétben erős szövetségesekre számíthat az új pécsi városvezetésben. Olyan pártok képviselői alkotják a többséget a közgyűlésben, melyek nyíltan kiállnak a Budapest Pride mellett is, az MSZP, a DK és a Momentum évek óta felvonultatja legismertebb politikusait a budapesti rendezvényen, sőt erre Facebook-eseményeken is buzdít mindenkit. Nem véletlen, hogy azonnal a pécsi homoszexuális felvonulás ötletével léptek elő az ellenzék mögött álló azon civil szervezetek, melyek az évek során szisztematikusan építették fel azt a hálózatot, melyet külföldi pénzekből is tartanak fenn, amely leginkább emberjogi kérdésekkel foglalkozik, s ezer szállal kötődik az egyetemi élethez – írják.

A Tiszta Pécsen megjelentek szerint a pécsi egyetem, Kunszt Márta és a DK a kulcs: a DK városi vezetője, Kunszt Márta hosszú évekig volt egyetemi oktató, dékán, dékánhelyettes, docens, Bognár Szilvia, a város DK-s alpolgármestere is az egyetemen tanult politikai elemző képesítést is szerzett , valamint a PTE TTK dékáni hivatalát korábban vezető Zag Gábor DK-s képviselőt Kunszt Márta legjobb tanítványának nevezte. Pécs másik alpolgármestere, Ruzsa Csaba szintén az pécsi egyetemen dolgozott, valamint a pécsi homoszexuális felvonulás szervezői között is pécsi egyetem hallgatóit, munkatársait találjuk.

Az egyik főszervező a BTK jelenlegi hallgatója, aki saját Facebook-oldalán nem csinál titkot abból, miben hisz és mit képvisel – írja a portál. Ő az, aki egy rádiós beszélgetésben elmondja, hogy számít a városvezetés és a városi cégek támogatására a homoszexuális felvonuláson, egy másik posztjában nemes egyszerűséggel azt írja:

„…ha tűsarkúban esdeklős pasicsajként tekintesz rám, pofán foglak b…ni!”

A portál megjegyzi, hogy szintén a pécsi egyetem kötelékébe tartozik az a Polyák Gábor, a BTK Kommunikációs Tanszékének docense, aki hevesen kiállt az Emberség Erejével Alapítvány szervezésében általános iskolásoknak tartott érzékenyítő előadások mellett, amiket BTK Zsolnay Negyedben található egyetemi épületei adtak otthont. Ő volt az, aki posztjában, hogy „fideszes nyugdíjasok árasztják el a kommunikációs tanszéket, számonkérve a kollégáimon, hogy miért engedjük be ide a buzikat”, miközben kiderült, hogy valójában ilyesmiről szó sem volt az érintettek szerint.

A felvonulás szervezőinek nem titkolt szándéka az is, hogy minél több egyetemi hallgató vegyen részt a rendezvényen, ezért is szervezik májusra az eseményt, de a vélhetően Budapestről és külföldről utaztatott aktivistákat is várnak, a hallgatók aktivizálásában pedig a hallgatói önkormányzatok és a köztudottan liberális találkozóhelynek számító, jól bejáratott belvárosi helyek segédkezhetnek. Ezek adnak helyet a homoszexuális felvonulás mögött álló civil szervezetek programjainak, legyen az az előbb említett főszervező beszélgetése, az Emberség Erejével Alapítvány érzékenyítő kurzusa vagy a TASZ programja – írja a portál.

A Tiszta Pécs szerint nagyon megosztja az ügy a pártok képviselőit a városházi szivárványkoalícióban, Péterffy Attila sem döntötte még el, hogyan viszonyuljon az eseményhez. A felvonulásról eddig egyszer – egy tavalyi közmeghallgatáson – nyilvánult meg a polgármester, de érdemben akkor sem foglalt állást, pedig már akkor a helyi civilek szegezték neki a kérdést, hogy támogatja-e a rendezvényt a város.

Információik szerint Bognár Szilvia alpolgármester és Pokorádi Gábor (Momentum) kapták azt feladatként, hogy megkérdezzék a városházi képviselőket, miként viszonyulnak a felvonuláshoz. Előbbi személyesen próbál támogatókat toborozni, míg utóbbi a közösségi médiában zárt és nyílt csoportokban indított közvélemény-kutatást. A belső hírek szerint a Jobbik még vacillál, nehezen tudja eldönteni, mi lenne számukra a kifizetődő álláspont. Nagy a nyomás a képviselőkön, hiszen a választási kampányban nagyrészt a „szabad város” és a „nyílt társadalom” szlogenekkel győzködték az embereket, ami automatikusan jelentené a homoszexuális felvonulás melletti kiállást, amit a rájuk szavazók egy kisebbségi része el is vár tőlük. Ugyan a tavalyi választáson civil álca mögé rejtették el politikusaikat (Mindenki Pécsért Egyesület), de valójában az ellenzéki pártok delegálták a jelölteket Péterffy Attila szivárványkoalíciójába, vagyis az MSZP, a DK, a Jobbik, a Párbeszéd és a Momentum.

A momentumos Nemes Balázsnak – aki a városházától biztosi posztot kapott havi bruttó félmillióért – pedig azért érdekes a helyzete, mert korábban – mikor éppen szélsőjobbos volt – még a Pride-on felvonulókat lebuzizta, és arról beszélt, hogy utcakővel ugyan durva lenne őket megdobálni, de vajsavval töltött tojással még beleférne.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere pedig inkább hallgat, mert – ahogy a Tiszta Pécs írja – , van egy az országos pártvezetői elvárás, melyben a pécsi balliberális erőknek azonosulniuk kellene a központi akarattal, miközben Péterffynek valahogyan egyben kellene tartania a koalícióját, de a szervezők viszont nagy elvárásokat támasztanak vele szemben.

A Tiszta Pécs szerint most az a kérdés, hogy melyik támogatójukba rúgjanak bele egy jókorát: abba a külföldi pénzekkel támogatott NGO hálózatba, amely pénzt és – a sokak szerint csak Lenin-fiúkként emlegetettek által irányított – szolgamédiát biztosított számukra a kampányban, vagy azokba a pécsi polgárokba, akiknek a szavazataival a városházára jutottak.

El is indult egy civil petíció a felvonulás ellen, amit tíz nap alatt 7000-en írtak alá, ami igencsak nagy szám, összehasonlítva más, országos kérdésekben gyűjtött aláírásokkal, és figyelembe véve, hogy ez elsősorban egyetlen várost érintő téma, ami persze kihathat később más vidéki nagyvárosokra is. A petíció: http://bit.ly/stoppridepecs

Kerestük a pécsi városvezetést is, hogy mi a véleményük az ügyben, amint válaszolnak, frissítjük a cikket. Szintén több képviselőt is próbáltunk telefonon utolérni, így Kunszt Mártát (DK), Nyőgéri Lajost, szocialista frakcióvezetőt, a Jobbik részéről Fürj Csabát és Fogarasi Gábort, valamint Zag Gábor DK-s képviselőt is. Eddig mindössze Zag Gábor reagált hívásunkra, telefonon jelezte, hogy e-mailben várja kérdéseinket az ügyben, és azokra a közgyűlés után tud majd válaszolni.