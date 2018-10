Hoppál: Pécs nem kér a migránsokból, sem Gyurcsányék politikájából

A brüsszeli bevándorláspolitika Pécshez hasonló méretű, korábban békés európai városok sorát tette tönkre, s ennek a politikának Gyurcsány Ferenc és pártja a legkeményebb magyarországi támogatója, jelentette ki Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője pénteken, a volt miniszterelnök délutánra meghirdetett utcai szereplését megelőzően.

– Aggodalommal figyeljük Gyurcsány Ferenc egyre erősödő bevándorláspárti politikáját, valamint azt is, hogy újra elkezdte magára venni az ellenzék vezérének pozícióját – jelentette ki Hoppál Péter a pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette, Gyurcsány 2015-től kezdve a határzár lebontása mellett érvelt, és azt ma is le akarja bontani. Gyurcsányék támogatják a bevándorlók kvóta szerinti elosztását, és azt is, hogy vegyék el a nemzetállamoktól a határőrizetet. Mindezek egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány Ferenc kész lenne hazánkat bevándorlóországgá tenni.

A politikus arról is beszélt, hogy a Gyurcsány-párt két európai parlamenti képviselője, Niedermüller Péter és Molnár Csaba azonnal megszavaz minden olyan indítványt, amely a bevándorlás támogatásáról szól, sőt, aktívan részt is vesznek a javaslatok kidolgozásában, ami Magyarországra nézve komoly veszély.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A brüsszeli bevándorláspolitika a Pécshez hasonló méretű, korábban békés városok sorát tette eddig tönkre – szögezte le Hoppál Péter. – A tömegesen betelepített migránsok olyan helyzetet teremtettek, amelynek következtében rengeteg városban megszűnt a biztonság, ugrásszerűen nőtt a bűncselekmények, ezen belül is a nők és a gyerekek ellen elkövetett erőszakos bűnesetek száma.

– Pécs nem kér a brüsszeli bevándorláspolitikát támogató pártból és Gyurcsány Ferencből, a város ugyanis szeretné megtartani jelenlegi arculatát, biztonságát – mondta a nemzeti oldal országgyűlési képviselője.

Gyurcsány ellenállásra buzdított Pénteken délután a pécsi Jókai térre várták Gyurcsány és a Demokratikus Koalíció híveit, maga Gyurcsány úgy saccolta, két-háromszázan jöhettek össze. Jó részt nyugdíjasokból állt a hallgatóság, akik közül a megfáradtabbak rögtön el is foglalták a közeli kínai büfé teraszán az összes széket. A szpíker Kunszt Mária, a DK önkormányzati képviselője volt, elsőként Csikósné Divják Mária, volt szakszervezeti vezető beszélt – a közönség szerint kicsit hosszan és unalmasan, amit tapsolással és bekiabálással adtak a tudtára: „Ferit akarjuk!” De még mindig nem „Feri” jött, hanem Bogdán László, Cseri polgármestere, aki magát „niggernek” is nevezve arról beszélt, hogy a tiszteletet a másképp gondolkodóknak is meg kell adni. Végül aztán következett Gyurcsány. Többek között azt mondta, tíz szép évet töltött Pécsett, amelyek végén már ő küldött pénzt az édesanyjának. Bátraknak titulálta az eseményre látogatókat, „hiszen lefényképezhetik őket”. Közölte, „Magyarországon diktatúra lett”, s azt is, hogy a „rendszert pokolra kell küldeni, mielőtt az küldené pokolra” őket. Arról is beszélt, most a hajléktanokat, legközelebb „a betegeket és nehéz sorsúakat is elviszi majd a rendőr”, ezért is van szükség az általa meghirdetett ellenállásra.