Hoppál Péter szerint pótcselekvések helyett valódi munkára lenne szükség

A kormány több milliárddal támogatja a pécsi és Pécs környéki vállalkozásokat a járványveszély miatti gazdasági nehézségeik enyhítésére – mondta Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő lapunknak adott interjújában. A politikus közölte azt is, hogy nemcsak magáncégeknek, hanem önkormányzati vállalatoknak is ad a kormány támogatást, így például a Biokomnak is. Hoppál Péter szerint mindebből az következik, hogy egyáltalán nem igaz, hogy a kormány nem támogatná a várost, miközben Péterffyék gazdaságfejlesztési irodája és vele együtt a programjuk gyorsan megbukott.

– A versenyképesség-növelő támogatási program keretében közel 300 millió forintos – nem uniós, hanem állami forrásból származó – támogatást kapott a pécsi Honsa Kft. Ezt néhány napja jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter. E hét elején pedig már itt is van az újabb bejelentés, ezúttal a Semler Kft. és Caadex Kft. hasonló összegű támogatásáról. Milyen további cégek kaptak még segítséget?

– A kormány által meghirdetett két programra azok jelentkezhetnek, akik a járvány miatti gazdasági nehézségek elkerülésére bevezették a részmunkaidős foglalkoztatást a munkahelyek megőrzése érdekében, vagy pedig fejlesztésekkel védekeznek a negatív hatások ellen. A kormány először 50 milliárdot, majd 100 milliárdot, végül pedig 150 milliárdot különített el ez utóbbi célra – tehát az adócsökkentés mellett vissza nem térítendő támogatásokkal védekezik az Orbán-kormány a gazdasági visszaesés ellen. Pécsen és környékén több önkormányzati tulajdonú cég – köztük a baloldali városvezetésű Pécs városüzemeltetési vállalata, a Biokom is – kapott összességében több milliárd forintot. Külföldi és hazai tulajdonú vállalatoknak, jellemzően kis- és közepes vállalkozásoknak, családi cégeknek is jutott ebből a forrásból. A Biokomnak nyújtott támogatást viszont valamiért nem verték eddig nagy dobra a pécsi önkormányzatnál.

– Az előző városvezetéssel szemben lehet kritikákkal élni, de azt nem lehet elvitatni, hogy az elmúlt 5-6 évben sikeresen elindítottak egy befektetőket, beruházókat Pécsre csábító programot a kormány támogatásával. E tekintetben hogyan áll a balliberális Péterffy-rezsim?

– Azt látom, hogy azon erőlködnek, hogy valami saját különutas befektetői programot tákoljanak össze. Azonban az erre a célra általuk létrehozott gazdaságfejlesztési főosztály már meg is bukott, hiszen annak vezetőjéről kiderült, hogy évekkel ezelőtt komoly elszámolási, pénzügyi problémákba keveredett, gyorsan távozik is posztjáról, ahogyan a polgármesteri kabinet vezetője is megy ugyanazzal a lendülettel. Fél év alatt tehát az általuk kreált hangzatos program látványos bukását tapasztalhattuk meg, miközben az előző városvezetés idején a Modern Városok Programban megkötött kormány–város-szerződésnek megfelelően megindult egy olyan folyamat, amelynek köszönhetően Pécsre települt az amerikai Harman, a koreai Hanon Systems, SSC-központot nyitott az ALDI, az ITHS, illetve a világhírű Thysenkrupp is ilyen szándékkal tette le tavaly új pécsi gyárának az alapkövét. Az előrelépést az is mutatja, hogy amíg 2012–2013 környékén 5–6 milliárd forint között mozgott az iparűzésiadó-bevétel, addig 2019-re 9,5 milliárd körüli bevételre számít az idei költségvetés szerint az új városvezetés. A kormány iparosítási programjának köszönhető ez, ebben Pécsnek a kormány és a HIPA, azaz a Nemzeti Befektetési Ügynökség a legfőbb partnere. Felesleges maszek utakat keresni, hiszen a HIPA-nak vannak olyan kapcsolatai, rálátása a nagybefektetők potenciális helyszínkeresésére, szándékaira, amellyel Pécsre is ki lehet közvetíteni a befektetőket – az elmúlt években ők voltak ebben a partnereink. A különböző nagyvállalatok eddig százmilliárdos tőkét fektetettek be a megyeszékhelyen, csak a BAT Pécs Dohánygyár bővítése, fejlesztése mintegy 20 milliárd értékű. Helytelennek és károsnak tartom, hogy a baloldali városvezetés ezt a bevált együttműködést nem akarta folytatni, hanem helyette létrehozott valamit, ami nem tudhatja helyettesíteni ezt a potenciált.

– Mit kellene tenniük akkor?

– Szelfizés helyett dolgozni, és partnerként tekinteni a kormányra. Negyedik ciklusú parlamenti képviselőként azért dolgozom, hogy a város gazdasági lendülete megmaradjon. Kár azt harsogni, hogy „csődhelyzetet” örököltek. Ezt már önmagában az is cáfolja, hogy a képviselőik fizetését első döntésükkel megemelték, sok-sok millióért kötelezően alkalmazandó „átvilágító ügyvédeket” küldtek az intézményekhez és a cégekhez, sokkal többet keresnek az új önkormányzati cégvezetők is, mint a korábbiak, zsíros pozíciókat hoztak létre politikusoknak az önkormányzatnál. És talán nem kellene minden második héten kommunikációs offenzívát folytatnia a városvezetésnek a pécsiek sikerének fő támogatója, a polgári kormány ellen. És nem félévente egy levelet kellene küldeni a minisztériumokba, hanem meg kellene próbálni korrekt és kiegyensúlyozott kapcsolatokkal folytatni a korábbi sikeres gazdaságfejlesztést. Úgy tűnik ugyanis, hogy ők látványosan szakítani akarnak ezzel, ami helyette van, az pedig semmit nem hozott eddig Pécsnek, csak csúfos felsülést. Mindennek a tetejébe a város és a polgármester ügyvédje pedig visszatérően kritikán aluli kormánygyalázó stílust ereszt meg a közösségi médiában, ami a sajtón szárnyra kapva súlyos károkat okoz.

– Nem lehet azt mondani, hogy ne lobbiznának, hiszen legutóbb is írtak egy levelet az orfűi akvapark újranyitásának ügyében.

– Az említett állami kezelésben és tulajdonban lévő akvapark Orfűn van, Péterffy Attila pedig Pécs polgármestere. A kérdésről pár hete egyeztettem az orfűi polgármesterrel, mivel Orfű is a parlamenti körzetemben van, a megoldáson dolgozunk. Nem gondolja senki komolyan, hogy a pécsi polgármester levele fogja a helyzetet megoldani, ahogy például a kaposvári városvezetés sem szokott levelet írogatni a somogyvári vagy mondjuk komlói ügyekben ide-oda. A napnál világosabb, hogy szereptévesztésben vannak, nem találják a kormányrudat hónapok óta. Mindezek pótcselekvések, amik helyett valódi munkára lenne szükség.

– A politikusok ezt nem mondták ki, de a baloldalon sokan úgy vélekednek, hogy a kormány majd bosszút áll az ellenzéki városokon. Érezhető egyáltalán ilyen szándék?

– A fenti támogatások, fejlesztések mind cáfolják ezt, de a baloldali városvezetés és lakájmédiája is abban érdekelt, hogy a kabinet ellen hangolják az embereket. A pécsiek azonban pontosan látják, hogy továbbra is az Orbán-kormány a város elsődleges partnere, akkor is, ha ez a városházának nem tetszik.

– Nemrég Péterffy Attila polgármesterrel leültek kávézni. Akkor ki hívott meg kit?

– A polgármester úr hívott meg, miután még októberben, a megválasztásakor gratuláltam neki. Akkor mondta, hogy majd leülünk egy kávéra megbeszélni a Pécs számára fontos ügyeket. Erre most került sor először, de tudjuk, hogy minden kezdet nehéz, és jobb később, mint soha. Több mint egy évtizedes parlamenti és kormányzati feladataim, kapcsolataim és a pécsieknek tett szolgálataim miatt talán lassan belátja, hogy Pécs érdekképviseletében nem ellenséget, hanem szövetségest láthat bennem.

– Akkor újabb hét hónap múlva lesz egy munkaebéd is?

– Bízom abban, hogy hamarabb beszélünk. Számos ügy kiált párbeszédért. Én nyitott vagyok a konkrét ügyek mentén tartandó találkozókra is a város érdekében. Az első, tehát még puhatolózó megbeszélésünk alkalmával abban maradtunk, hogy folytatjuk.