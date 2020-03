Hoppál szerint az idei pécsi költségvetést a bizonytalanság és a sodródás jellemzi

Péterffy Attila, Pécs balliberális polgármestere választási programjának megvalósítása helyett megszorításokat tartalmazó csomagot tett le a kedden elfogadott költségvetéssel, amelyre a bizonytalanság, a sodródás a jellemző – fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője – írja a Pécsi Újság.hu.

Öt hónap telt el az önkormányzati választások óta, azóta figyelhetjük, hogyan teljesül Péterffy Attila tizenkét pontból álló választási programja, ami leginkább a város költségvetésben ölthetett volna testet – fogalmazott a nemzeti oldal képviselője.

– Ezt most kedden elfogadták, s azt láthatjuk, hogy a pécsi balliberálisok ott folytatják, ahol 2010-ben abbahagyatták velük a választók. A sodródás, a riogatás, az önös érdekek kiszolgálása mellett megszorítások következnek – idézi a politikust a Pécsi Újság.hu cikke.

Hoppál Péter kifejtette, a költségvetés tervezete három változatban készült el, a variációk a kormány által korábban adott kamatmentes támogatásából még visszalévő rész (mintegy 8,5 milliárd forint) visszafizetésének mikéntje körül változtak.

Az elsőben a riogatás, a kormány zsarolása vitte a prímet, amely szerint idén teljes egészében visszafizetnék a pénzt, ennek azonban súlyos ára lenne. Víziójuk szerint – s ezt részletesen le is írták az előterjesztésben – intézményeket kellene bezárni, egyes városrészekben lekapcsolnák a villanyt, s leállhatna a buszközlekedés is.

A másik változat szerint visszaadnának most 2,4 milliárdot, majd évente törlesztenének 2023-ig. Ez utóbbi Hoppál Péter szerint a beismerés költségvetése lett volna, mivel azt igazolná, hogy az előző városvezetés derekasan tette a dolgát, vagyis az emelkedő bevételeknek köszönhetően van miből visszafizetni a pénzt.

A harmadik variáció – amit a balliberálisok végül támogattak – úgy szólt, hogy odaadják készpénzben a 2,4 milliárdot, több pénzt pedig egyáltalán nem adnak, helyette az államnak pécsi épületek tulajdonjogát adják át.

– Ez a sodródás, a bizonytalanság politikája – szögezte le Hoppál Péter. – Ugyanis azt nem tudni, igényt tart-e egyáltalán az állam vagy valaki más ezekre az épületekre, s azt sem, mi történik akkor, ha nem. Ebben az esetben máris újra lehet tervezni a költségvetést. A balliberálisok 2010 előtt is így jártak el, épületek eladásának tervével tömték be a költségvetésben mutatkozó lyukakat, amelyek aztán nem teljesültek, majd következett a város eladósítása. Utóbbira azonban most már nem kerülhet sor, ugyanis az önkormányzatok hitelfelvételének szigorú szabályai vannak.

A képviselő hozzátette azt is, a költségvetés abban is követi a 2010 előtti hagyományokat, hogy az önkormányzati cégek nyereségét kérik befizetni a város kasszájába, miközben például a Kerek Világ Alapítvány támogatását megfelezték, s nem támogatták a bölcsődei térítési díjak csökkentését. S abban sem térnek el 2010 előtt regnált elődeiktől, hogy miközben megszorításokat alkalmaznak, maguktól nem sajnálják a pénzt, többek között új, jól fizető posztok létrehozásával.

Arra irányuló kérdésünkre, mely szerint hol tartanak a tárgyalások a kormány és Pécs között a visszafizetéssel kapcsolatosan, Hoppál Péter úgy fogalmazott, a Pénzügyminisztériumban nem járt megbeszélésen Péterffy. Egy, konkrétumokat nem tartalmazó levelet küldött a polgármester a szaktárcához, amelyre válaszul részletes dokumentációt kértek az önkormányzattól, így most a pécsi térfélen pattog a labda.