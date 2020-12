Horgászni is csak szabályokkal lehet a járványhelyzetben

A horgászok életébe is beleszóltak a koronavírus-járvány miatt meghozott intézkedések, bizonyos előírásoknak nekik is meg kell felelniük.

A karácsonyi asztalról sok családnál nem hiányozhat a halászlé, ami természetesen akkor a legfinomabb, ha a pontyot magunk fogtuk hozzá. Azonban az, aki horgászni indul a következő napokban, figyeljen arra, hogy ahogy az országban mindenkinek, úgy a baranyai pecásoknak is a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által megfogalmazott irányelveknek kell megfelelniük a koronavírus terjedésének mérséklése érdekében.

A kijárási tilalomnak megfelelően január 11-ig tilos a horgászat is este nyolc és reggel öt óra között, sőt, a szövetség a horgászvizek üzemeltetőinek az este hét órai zárást javasolja, hogy a horgászok kellő időben haza tudjanak érni. Horgászversenyeket sem lehet tartani, ahogy állami horgászvizsga sem rendezhető és a fenti időpontig új vizsgaidőpont sem hirdethető meg.

A tagoknak pecázni természetesen lehet, de azt is inkább magányosan vagy csak a közös háztartásban élőkkel, ebben az esetben ugyanis nem kell maszkot viselni. A védőeszköz használata viszont kötelező, ha velünk nem egy háztartásban élőkkel megyünk halat fogni, és nem tudjuk tartani a három méteres védőtávolságot.

A MOHOSZ ezek mellett azt is ajánlja tagjainak, hogy a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit, amennyiben pedig a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is egyénileg fertőtlenítsék. Arra eddig is figyelni kellett, hogy szemetet senki ne hagyjon maga után, a szövetség viszont most fokozottan arra kér minden horgászt, hogy a hulladékot – például élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket – ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze, és lehetőleg egy zacskóba csomagolva tegyék a legközelebbi szemétgyűjtőbe.

Halőrök figyelnek a rend betartására

Azt, hogy a horgászok betartják-e az előírásokat, a halőrök ellenőrizhetik. Ahogy a MOHOSZ a szabályzatában is leírja, a halőr az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles, valamint a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

A tapasztalatok szerint megyénkben szabálykövetők a pecások. Telefonon kerestük meg Kapitány Zsoltot, a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének (HEBMESZ) ügyvezető elnökét, aki azt mondta, nem hallott még komolyabb kihágásról. Megerősítette azt is, hogy a halőrök folyamatosan figyelnek a szabályok betartására a baranyai vizeken is. A HEBMESZ egyébként a járványhelyzet miatt pécsi ügyfélszolgálati irodáján a személyes ügyintézést határozatlan ideig szünetelteti, de természetesen telefonon és elektronikus úton továbbra is a horgászok rendelkezésére állnak.