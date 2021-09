Hornunk Istvánra emlékeznek Pécsváradon

Autodidakta módon tanult zenélni.

Ezt ne hagyja ki! Lezárult a vizsgálat: Karácsony nem oktathatott volna a Corvinuson

Hornung István muzsikus emlékére rendez koncertet a Pécsváradi Zengő Művészeti Egyesület szeptember 12-én, azaz most vasárnap délután háromkor a Művelődési Központban.

Az ötlet egykori tanítványa, Apaceller József kezdeményezésére valósulhat most meg. Hornung István a város köztiszteletben álló alakja volt, fodrász szakmája mellett autodidakta módon sajátította el számos hangszer és a zeneszerzés magas szintű ismeretét.

Az évek során több száz pécsváradi, illetve környékbeli gyermeket tanított harmonikán, gitáron, hegedűn, trombitán és dobon játszani. Zenekarokat is alapított, melyekkel lakodalmakon, rendezvényeken muzsikáltak, továbbá zeneműveket is írt. Ismertségét és elismertségét jól mutatja, hogy a helyi zeneiskola díjat is nevezett el róla.

A vasárnapi koncerten a tervek szerint a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar, a Pécsváradi Városi Tűzoltózenekar, illetve egykori tanítványaiból összeálló harmonikás formáció is játszik majd. Az előadásokon Hornung műveit is megszólaltatják, s korabeli fényképeket vetítenek. A koncertre minden érdeklődőt várnak, az azt követő fogadáson pedig lehetőség lesz a közös emlékezésre, beszélgetésre is.