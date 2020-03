Horváth Éva negyven éven át a komlói kultúra egyik főkertésze volt

A közösségek házának, az itt zajló népszerű programoknak húsz éven át volt a motorja Horváth Éva, aki tavaly tovább adta a stafétabotot.

– Igaz, hogy szinte mindenki ismeri a városban?

– A leánykori nevem alapján a többség nem is gondolná hogy az én vagyok. Az ősi komlói Schraub családból származom, viszont a férjem révén három és fél évtizede mindenki Horváth Évának szólít.

– Honnan ez az elkötelezettsége a kultúra iránt?

– Kisiskolás koromban kezdődött, amikor Tóth Feri bácsi kórusában énekelhettem. Aztán úgy hozta az élet, hogy később együtt is dolgozhattam vele. Sokáig a klubélettel, a kiállítások szervezésével foglalkoztam, majd az ezredforduló előtt létrehozott közösségek háza lett az életterem.

– Mi volt itt a legnehezebb?

– Félszáz közösség ténykedik itt, melyek száma és tevékenységi köre a néptánctól a kórus­éneklésen át a kézimunkáig folyamatosan változik. Ám ez a hely eredetileg a gyermek és ifjúsági korosztálynak lett kitalálva, nekünk pedig itt kellett teret adni a felnőtt, sőt a nyugdíjas csoportoknak is. Tudni kell azt is, hogy mindezt nem egyedül csináltam. Nagyon jó csapat állt mellettem, hihetetlen kreativitással és lelkesedéssel.

– Ha csak hármat mondhat, kiket említene az itt működő közösségekből?

– A Komlói Pedagógus Kamarakórust, mely kategóriájában az ország élvonalához tartozik, s ahol egykor magam is énekeltem, a Díszítő Művészeti Műhelyt Kincses Ágnes népi iparművész vezetésével, valamint a Pöndöly néptáncos családot, melynek több mint kétszáz tagja van a bölcsődés korúaktól a nyugdíjasokig.

– Mely rendezvényekre a legbüszkébb?

– A szívemnek a legkedvesebbek a Kodály Zoltán nemzetközi gyermekkórus fesztiválok, az elsőn 1972-ben Tóth Ferenc kórusában magam is énekeltem. Hozzátenném, hátteret biztosítva is kitűnő eseményekre kerül itt sor: a Komlói Amatőr Színjátszó Fesztiválnak tavaly már ötödik alkalommal voltunk egyik helyszíne, de a Hét Domb Filmfesztiválnak is bázisa vagyunk.

– Énekel még?

– Ó, azt már az ezredforduló előtt abbahagytam. Helyette sokat olvasok. A nyugdíjas létnek az a legnagyobb ajándéka, hogy erre most rengeteg időm lett. A munkatársaimtól pedig a lehető legjobb ajándékot kaptam, egy e-bookot, amire több mint ötven könyv van feltöltve.