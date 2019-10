Horvátok is versenybe szálltak a megye méze díj elnyeréséért

Az V. Baranyai Mézes-Mázas Napot rendezik meg Szentlőrincen szombaton, az eseményen hirdetik ki a Baranya méze verseny eredményét.

A Pécsi Méhész Egyesület a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen már harmadik éve osztja ki ezt a díjat. A versenyre 63 mézminta érkezett, ebből hatot horvátországi méhészek küldtek. Különböző kategóriákban hirdetik ki az első három helyezettet, közülük a legtöbb pontot kapott lesz a megye méze. A leadott bontatlan mézek a Pécsi Regionális Véradó Állomásra kerülnek adományként, és a novemberi véradó napon osztják ki.

Szombaton a méhészeknek szakmai előadásokat tartanak, de a nagyközönség is talál magának programot, az óvodás és iskolás csoportok hűtőmágnest készíthetnek, és egyéb mézzel kapcsolatos játékokat próbálhatnak ki. Lesz egy interaktív méhész sátor is, ahol egy szemüveg segítségével egy kaptárba pillanthatunk be, és megismerhetjük, milyen munkát végeznek a méhek.

A mézlovagrendek felvonulása mellett idén először mézszentelésre is sor kerül, és bemutatják a Magyar Méz Könyvét, amely a mézről, a méz történetéről, a mézkészítésről szól.