Hozott már válságot a baloldali riogatás

Néhány évvel ezelőtt már előfordult hazánkban az, amivel a baloldali városvezetés most revolverezi a kormányt: lekapcsolták a közvilágítást Esztergomban, ahol még egy költségvetést is csak a hónapokig tartó politikai háború közepette tudtak elfogadni. Az északi város működését botrányok, a helyi közlekedés leállítása is jellemezte. Pécsen a kormánnyal, jobboldallal szemben indult háborúskodás.

A pécsi baloldali sajtóból már kiderült, ha valaki az MSZP-s körök által kedvelt városvezetői személyekkel szemben véleményt nyilvánít a baloldalon, az könnyen méltatlan és durva támadásokat kaphat. A DK-s alpolgármester, Bognár Szilvia és a momentumos Topán László is így járt, miután már hónapok óta csatároznak egymással a baloldaliak. A balliberálisok azonban nemcsak a saját berkeiken belül háborúznak, hanem a kormánnyal is, legutóbb a pécsi költségvetés tervezete kapcsán fogalmaztak meg súlyos állításokat.

Megírtuk, a közvilágítás kikapcsolása, a járvány elleni védekezésre és a szociális ellátásra fordított források megvágása, leépítés az önkormányzati intézményeknél – többek között ezekkel az intézkedésekkel kezdte el riogatni a pécsieket a városvezetés, miközben igyekszik a kormányra hárítani a felelősséget.

Egy efféle forgatókönyv már ismert hazánkban, évekkel ezelőtt történt hasonló Esztergomban, miután az ottani „független” városvezető folyamatosan háborúkba keveredett. Tétényi Éva polgármestersége idején annyira elmérgesedett a viszony a testülettel (bár ott jobboldali volt a többség, de Pécsen a baloldalon belül is súlyos belharcok dúlnak) és a kormánnyal is, hogy ott végezetül ki is kapcsolták az önkormányzat tehetetlensége miatt a közvilágítást. A városvezetésnek ugyanis elszámolási vitája volt a feladatot ellátó céggel, amely aztán elkezdte kiszerelni az izzókat is, a polgármester pedig a lakosokat bujtogatta, fizikailag akadályozzák ezt meg.

Az esztergomi költségvetés elfogadása is hónapokat csúszott, óriási adósságot kezdtek görgetni maguk előtt, évekre leállt a helyi tömegközlekedés is, csak a helyközi volánbuszok segítettek be a városon belüli közlekedésbe. A politikai csődhelyzetben előfordult az is, hogy az esztergomi önkormányzat járműveit elvitte az adóhivatal. A baloldal által kedvelt polgármester aztán néhány év regnálás után már a kormánynak könyörgött azért, hogy oszlassák fel a helyi képviselő-testületet.

Felajánlották a partnerséget Őri László, a Baranya megyei közgyűlés fideszes elnöke már több mint egy esztendeje is felajánlotta partnerségét Péterffy Attila polgármesternek, a múlt év végén találkozott is a városvezetővel. A közgyűlési elnök lapunknak úgy nyilatkozott korábban, hogy a „háborúskodás igazi vesztesei a pécsiek lehetnek, bár pécsiként őszintén remélem, hogy ez nem így lesz”. Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő legutóbb február végén tárgyalt a polgármesterrel, miután a segítségét kérte a kormányzati kompenzáció kapcsán. A jobboldali politikus a megbeszélés után leszögezte, a kormány milliárdokkal segítette a várost, a megyei jogú városok különböző anyagi helyzetben vannak, ezért is fontos az átláthatóság, hogy mi a pécsi kompenzáció alapja.

