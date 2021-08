Hoztunk pár praktikus tanácsot a családi medencék ápolására

A forró nyárban nem mindenki utazik el, hogy lehűtse magát. Sok háznál és udvarban fellelhetőek a családi medencék. Számos praktika szolgálja azt, hogy ezek vize tiszta maradjon, hogy a vizes kaland ne csak élménydús, de biztonságos is legyen.

A forró nyári melegben ki-ki a maga módján, de keresi a lehetőségeket arra, hogy lehűtse magát. Számos olyan háztartás van, ahol vagy a beépített vagy a jól ismert felfújható medence áll az udvaron, de megjelenésük egyre gyakoribb a városi panellakások teraszán is. A nagy melegben minden bizonnyal a család egyik nagy kedvence ez az eszköz, de éppúgy, mint ahogyan más berendezési tárgyainkat is rendszeresen fertőtlenítjük és takarítjuk, a családi medencék esetében sincs ez másképp. Fontos odafigyelni a karbantartásra és a tisztításra, máskülönben hamar különböző problémákba futhatunk bele. Lapunk utána járt annak, hogy mit tehetünk azért, hogy medencénk mindig kitűnő állapotban tündököljön.

Szakértők szerint, ezeknél a medencéknél a szennyeződéseket kétféleképpen távolíthatjuk el. Az egyik ilyen eszköz a medencetisztító háló, amit bármelyik nagyobb üzletben beszerezhetünk. A másik hasznos eszköz az úgynevezett medenceporszívó, amellyel a medence alján leülepedett szennyeződéseket tudjuk eltávolítani. A nagyobb, beépített medencék esetén is a karbantartás legegyszerűbb módja a víz alatti porszívó használata. A legtöbb gondot általában az algásodás, illetve a medence alján található lerakódás okozza, amelyek nem csak nem esztétikusak, de nem is higiénikusak. A víz megfelelő pH-értékének fenntartásáért, és a tisztaságért több módszert is alkalmazhatunk. Egyrészt a vizet házilag, vegyszermentesen is tudjuk tisztítani, például konyhasóval, de boltban kapható magas töménységű (90%) klórkoncentrátumot is használhatunk erre a célra.

Így használhatjuk biztonságosabban Főképp a kisgyermekes családok esetében elsődleges szempont, hogy a medencét biztonságos körülmények között, gyermekek és házi kedvencek körében is megfelelően lehessen használni. A biztonsági medencetakarók vagy -hálók éppen ezt a célt szolgálják, hogy megóvják a gyerekek és állatok testi épségét. Teherbírásuk egyedülálló módon elérheti a kétszáz kilogrammot is. A vastag fólia biztosítja a szilárdságot és a biztonságot, ezt csak fokozza az egyméterenként elhelyezett alumínium cső, mely 20-20 centiméterrel túlnyúl a medence peremén. Ezzel az eszközzel a medence letakarása és kitakarása sem igényel hosszabb időt, így is néhány perc alatt elvégezhető a procedúra.