Hulladéklerakónak tekintik a területet

Szeméthalom lepi el időről időre a 6-os főúttól csupán néhány száz méterre lévő, a régi vasútvonal nyomvonalánál található zöld területet. A helyieknek azonban nem csak a hulladékkal van bajuk.

Szomorúan telefonált szerkesztőségünkbe idős olvasónk, mint mondta az Őrmezei úton lakik, és a házához közeli zöld területet ismeretlenek hulladéklerakó helynek használják, ő és a többi lakó ezt megelégelte, segítséget kérnek. A hölgy elmondta, hogy a buszmegálló melletti területen nemcsak a szemét sok, de a gaz is nagy.

– Az évek során számos alkalommal saját költségemre levágattam a gazt, rendbe rakattam a területet, de ez sokba került, mert meredek a partoldal és volt is bőven mit csinálni. Már megelégeltem, úgy gondolom nem az én dolgom lenne gondozni a területet – fogalmazott csalódottan olvasónk.

A témában megkérdeztük a közterület-felügyeletet. Tájékoztatásuk szerint az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a város számos pontján hagynak el ismeretlenek jogsértő módon hulladékot, különösen az üresen álló, nem frekventált helyeken lévő ingatlanokon.

– Az elmúlt időszakban a közterület-felügyelet erőfeszítéseinek köszönhetően rendszeresek a járőrözések az esetek számának csökkentésére, s a meghozott hatósági intézkedéseknek köszönhetően számos esetben került sor bírságolásra is – fogalmaztak. Hozzátették: a bírságolás mellett előfordul a közvetlen szabálysértési feljelentés is. A lakosság is tehet bejelentést a hatósághoz, amennyiben észlelik a jogsértést, akkor egy fénykép, rendszám és helyszín, időpont megjelölésével küldött bejelentés, e-mail is segíti a felügyelők munkáját. A területen tegnap mi is kint jártunk, láthattuk, hogy bár szemét nincs ott jelenleg, de a burjánzó zöld növényzet hatalmasra nőtt.

Közvilágítást szeretnének a lakók

Olvasónk hívása alkalmával elmondta, hogy közvilágítás is jó lenne a területen, ugyanis az oszlop éppen a kapuja előtt van, de nincs rajta lámpa, azon az oldalon nincs világítás.

– Ezen az oszlopon soha nem is volt lámpa. Többször szóltam az illetékeseknek az ügyben, de azóta sem történt semmi előrelépés – mondta az idős hölgy. A szóban forgó terület elég elhagyatott, a szomszédok nincsenek közel egymáshoz. A bokrok között vagy a nagy gazban bárki elbújhat és inzultálhatja az ott lakókat, ezért aggódnak.