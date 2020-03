A hátrányos helyzetű tanulókat karolja fel az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP), amely már húsz éve működik a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban. A kerek évfordulót a hétvégén ünnepelték meg az iskolában.

Az AJTP húsz évfolyamának diákjai képviseltették magukat hétvégén a Leőwey Klára Gimnázium dísztermében rendezett ünnepségen. A rendezvényen egykori tanulók mesélték el, hogyan alakult az életük a gimnázium után, miben segítette őket a program, de a jelenlegi diákok is megmutatták tehetségüket a zenében, a táncban vagy éppen a szavalásban.

Húsz éve indult el a Leőwey Klára Gimnáziumban – és a Kodály Zoltán Kollégiumban – a nehéz sorsú fiatalokat segítő program, a több száz végzett diák ma jó szívvel gondol vissza ezekre az évekre. Van, akiből gyógypedagógus lett, Garai Pétert pedig a FIFA játékvezető asszisztensének választották meg. Valaki pedig videóüzenetet küldött egykori iskolájának, mert a Sustech kínai tudományegyetemen tanul.

Ahogy Zalay Szabolcs, a Leőwey Klára Gimnázium igazgatója kiemelte, az országos program célja, hogy a hátrányosabb helyzetű területekről érkező tehetségek ne vesszenek el nehéz körülményeik miatt, hanem merjenek egy jó gimnáziumba jelentkezni, onnan pedig egyetemre menni. Egy felmérés azt bizonyította, hogy az ötezer fő alatti településekről induló gyerekeknek mindössze két százaléka végez felsőfokú tanulmányokat – ezért indították el egykor az AJTP-t.

Az ötéves képzés során a diákok megismerik környezetüket annak teljes kulturális vertikumában, külföldi nyelvtanfolyamokon és kollégiumi programokon vesznek részt. Segítenek nekik a nyelvvizsga és a jogosítvány megszerzésében. A programban olyan pedagógiai innovációk szerepelnek, mint a drámapedagógia vagy a személyiségfejlesztő foglalkozások. Ezáltal a tanárok is fejlődnek, hiszen olyan módszereket gyakorolhatnak, amiket aztán máshol is alkalmazhatnak. A Leőwey gimnáziumban a hetvenfős tantestület tagjai megtanulták a húsz év során, hogyan kell alkalmazni ezeket a technikákat. Az igazgató úgy összegezte, hogy az AJTP az új szellemű pedagógiát is képviseli, ami mostanra már nemzetközi hírű lett.