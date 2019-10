Huszárok kíséretében indult a szüreti felvonulás

Idén is rengeteg látogatót vonzott a Villányi Vörösbor Fesztivál, három napon keresztül rendkívül színes programkínálat várta a fesztiválozókat, a kedvelt könnyűzenei előadókon kívül hagyományőrző csoportok, utcaszínházak is szórakoztatták a közönséget.

Minden a borról szólt a hétvégén a dél-baranyai településen, hiszen idén 32. alkalommal rendezték meg a Villány Vörösbor Fesztivált. A rendezvényre számos környékbeli borászat hozta el legjobb nedűit, így a bőséges kínálatnak köszönhetően mindenki megtalálhatta a saját ízléséhez legjobban passzoló bort.

A programok már péntek este elkezdődtek Villányban, és vasárnapig nem is volt megállás. A legszínesebb program szombaton volt, már kora délután rengetegen voltak a fesztiválon, hiszen kora délután kezdődött a szüreti felvonulás. Lovas huszárok kíséretében mutatkozott be az idei Borkirálynő és Borkirály, őket mutatványosok, zenészek követték. Az egész országból jöttek a fesztiválra borlovagrendek, természetesen ők is felvonultak Villány utcáin. A rendezvényen fellépő néptánccsoportok is sorban követték egymást, a felvonulást pedig a veterán autók zárták.

A menet a Villányi Rendezvénytérre tartott, ahol a Kisbíró intő szavai után Takáts Gyula, a város polgármestere a Borkirály és Borkirálynő társaságában hordót csapolt. A színpadot ezután a Bartók Béla Férfikar foglalta el. A vidám koncert és a napsütéses, őszi idő ideális volt egy kellemes borozáshoz. Baráti társaságok, családok foglalták el az asztalokat, mások egy pohár itallal a kezükben nézték végig a kitelepült kézművesek kínálatát.

Ahogy közeledett az este, úgy lettek egyre többen, hiszen a mulatság az éjszakába nyúlt. A szüreti bálon a Royal Zenekar adta a talpalávalót. A rendezvény zárónapja már csendesebb volt, de még akkor is érdemes volt ellátogatni Villányba.