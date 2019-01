Idegen nyelvet tanulhatnak a községben

Ingyenes angol és német nyelvtanfolyamot indítanak Mágocson egy elnyert pályázatnak köszönhetően.

A tervek szerint a tanfolyam a jelentkezők számától függően február elején indulhat majd, egyelőre várják a 16–65 év közötti jelentkezőket a városból. A szervezők szeretnék a fiatalok és az idősek számára is közelebb hozni a nyelvtanulást.

Remek lehetőség ez a középiskolások számára is, mivel 2020. január 1-jétől – így tehát már a keresztféléves felvételin is –, csak azok kerülhetnek be alap- vagy osztatlan szakokra, akik rendelkeznek legalább egy B2 szintű, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal. A mesterszakot viszont már 2016-ban is csak azok kezdhették el, akiknek volt középfokú nyelvvizsgájuk.

Egy állásinterjú során is kifejezetten hasznos lehet az angol vagy német nyelvtudás, a nagyobb cégeknél szinte már alapkövetelménynek számít az oklevél.