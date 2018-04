Nyolc részre bővül a Mesterbérlet, és háromféle harmonika is szól

Mesterbérlet, Angster-orgonasorozat, komolyzenei bevezető a gyerekeknek, Zeneszüret rendkívüli helyszíneken – nem akármilyen programsorozatot szervez a Filharmónia Magyarország.

Minden csomagba jut néhány nagy név, sőt világsztárok is, érdemes tehát rákészülni a következő évad Filharmónia kínálatára. Nem akármilyen újdonság például, hogy öt helyett már nyolc koncert szerepel a Mesterbérletben, a korábbival csaknem azonos áron. A hagyományosan nagy nevek – Budapesti Fesztiválzenekar, Nemzeti Filharmonikusok, Orfeo zenekar és Purcell Kórus – újra itt lesznek, de csatlakozik még egy ász, a Magyar Állami Operaház, melynek a művészeivel kétszer is találkozhat a baranyai közönség, s akik Verdi operagálával jelentkeznek, valamint Puccini grandiózus operáját hozzák, a Turandotot. Utóbbi azért is extra, mert ebben az évezredben még nem ment Pécsett. Az énekesek jelmezbe öltöznek, és háttérvetítés is lesz. Jön a csapattal a keresett szopráncsillag is, az alig harminc esztendős Baráth Emőke.

Hallhatunk Requimet Mozarttól, de ezúttal korhű hangszereken, a Verdi változatot pedig a magyarok kedvenc karmestere, Kobajasi Kenicsiró vezényli. Az Egyházzenei Fesztiválra a világ egyik legnevesebb fiúkórusa érkezik a Helsinki Evangélikus Püspökségtől és Bach-műveket adnak elő zenei kísérettel.

A Zeneszüret idén szeptember 6–9. között zajlik, amelynek az a kuriózuma, hogy három rokon hangszer, az orgona, a szájharmonika és a tangóharmonika lesz a főszereplője. A Széchenyi téri ingyenes nagy koncerten például mindhárom hangszert a legjobb hazai zeneművészek szólaltatják meg.

A gyerekek komolyzenei hangolására kitalált Desszert sorozat műsoraiban többek között a Talamba Ütőegyüttes, a Pécsi Tudományegyetem harsona együttese és szimfonikus zenekara is fellép.

Az Angster-orgonasorozat is pazar esteket ígér. Az első programja április 17-én hallható László Boldizsárral, aki a jazzből nyergelt át a komolyzenébe, és egy belga orgonaművész, Etienne Walhain fogja kísérni. A továbbiakban többek közt Szamosi Szabolcs, Pál István „Szalonnával” orgonaszóra hangolt népzenét játszik, év végén pedig Palya Bea is az orgonasípok elé lép.