Idén a beiratkozások is online zajlanak

Hamarosan elérkezik az iskolai és óvodai beiratkozás időszaka, a járványhelyzet miatt azonban ez sem a megszokott módon zajlik. Ahogy az élet sok más területén, úgy itt is az online megoldásokat részesítik majd előnyben az intézmények.

A legtöbb család bizonyára már eldöntötte, hogy melyik óvodába vagy általános iskolába íratja be gyermekét. Amennyiben még nem, akkor viszont csak pár nap maradt a választásra, hiszen április közepén be kell adni a jelentkezést az adott intézménybe. A különböző internetes felületeken nap mint nap találkozhatunk az általános iskolák és óvodák arról szóló felhívásaival, hogyan zajlik idén a beiratkozás. Nem csoda, hogy pont az online térben bukkannak fel a tájékoztatók, hiszen a járványhelyzet miatt a jelentkezés is elsősorban ilyen módon történik majd.

– A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében az elsős beiratkozások időpontja 2021. április 15–16. – tájékoztatta lapunkat Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda igazgatója. – A köznevelési államtitkárság március 10-én kelt levelében arról tájékoztatta az iskolákat, hogy a 2021/22-es tanévre vonatkozóan a beíratásokról a fenti napokat figyelembe véve az iskolák készítenek ütemezést a járványügyi szabályok betartásával. Arról is rendelet született, hogy a beíratásokat az iskolák online is megszervezhetik, így a tavalyi évhez hasonlóan a szükséges eredeti dokumentumokat a következő tanév megkezdésekor elegendő benyújtani.

Az igazgató hozzátette, tekintettel arra, hogy a járvány március 10-e óta súlyosabb lett, és április 19-e előtt nem is indul újra a jelenléti oktatás, az iskolák többsége biztosan az online beiratkozást preferálja – a PTE két általános iskolája is így tesz. Természetesen, akik nem tudják megoldani ilyen módon a jelentkezést, azok előzetes egyeztetés és időpont-biztosítás után személyesen is megtehetik ezt.

– Mi a hagyományos elektronikus kapcsolattartás mellett egyéb felületeket is felajánlunk a szülőknek, hogy a lehető legegyszerűbb és legbiztonságosabb módon elvégezhessék a beiratkozást – emelte ki Turi Katalin. – Érdemes az iskolák honlapjait olvasni, de a legtöbb intézmény minderről külön e-mailben is tájékoztatja a szülőket.