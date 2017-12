Idén a Darth Vader-es maszk, a csontvázfejes álarc is népszerű

Vasárnap estig asztali dekorációt és rikító színű parókát is vehetünk az utcai árusoknál.

Vasárnap estig minden bizonnyal még be tudjuk szerezni a szilveszteri buli kellékeit. Pécs belvárosában több árustól is vásárolhatunk, a vásárcsarnoknál, a Konzumnál és az Árkádnál is egy-egy standon sorakoznak a különböző színű, feltűnő kiegészítők. A trombita, a szerpentin és a konfetti szinte mindenkinél a vásárolandó termékek között van, de egyre többen válogatnak a különböző maszkok közül is.

– A gyerekek idén a Darth Vader-es álarcot keresték és vitték, most a mozifilm miatt újra jobban keresik a Star Wars-os holmikat

– mondta a Konzum sarkánál álló stand eladója. A férfiak és a gyerekek leginkább a félelmetesebb maszkokért nyúlnak, próba után pedig legtöbbször meg is veszik azt, amit először kiszemeltek. Ottjártunkkor egy tizenéves fiú éppen egy csontvázfejes álarcot fogott meg, édesanyja pedig a trombitákat és a színes (főként a rikító színű) parókákat nézegette.

Ami az árakat illeti, nincs komolyabb változás az elmúlt évekhez képest, szerpentint 250 forintért, álarcokat 500-tól 1500 forintig, parókát pedig 2000 forinttól lehet vásárolni. Egy egy trombitáért pedig 2-300 forintot kérnek a kereskedők.

Nagyobb áruházakban csillámhajlakkot és különböző mintájú dekorációkat is beszerezhetünk magunk és a buli helyszínének kidíszítésére, ezeket azonban már több ezer forintért árulják.

– Jaj, azt ne, inkább keress valami mást!

– kiáltott fel egy édesapa, amikor a lánya konfettis tasakért nyúlt. Együtt megbeszélték, hogy inkább még több szerpentint vesznek, mint az aprócska papírlapokat, amelyek – mint fogalmazott – kiűzhetetlenek a lakásból. Egy másik vásárló pedig a szilveszteri asztalra válogatott dekorációt, kis „szerencséthozó” malacot és apró szerencseérméket vett. Mint mesélte, vendégeket várnak vasárnap estére és a sült malachúsos menü mellé jól fog mutatni az újévi dekoráció.

Évával az Árkádnál lévő árusnál elegyedtünk szóba, ő három gyerkőcnek válogatott elsősorban egyszerű kalapot és trombitát. Mint mesélte, férjével ilyenkor mindig fogadásokat kötnek. Na nem az újévi fogadalmakról van szó, hanem arra teszik meg este a tuti tippjüket, hogy melyik gyermekük meddig bír fent maradni szilveszter éjjelén. A tapasztalatok nem túl fényesek, tekintettel arra, hogy elsején így is, úgy is korábban ébrednek, mint azt a szülők szeretnék.