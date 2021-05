Idén elkészülhet a sásdi tanuszoda

Még 2014-ben jelentette be az akkori emberi erőforrások minisztere, hogy más települések mellett a hegyháti városban is megépül az uszoda, de az építkezés évekig csúszott, de idén ismét nekiláttak a Nemzeti Sportközpontok beruházásának. A fejlesztés újraindulásával együtt azonban megszólaltak azokban a városokban is a civilek, akiknek a korábbi kampányokban hasonló fejlesztést ígértek a politikusok.

Ha végre minden jól megy, akkor ebben az évben be is fejezik a munkálatokat a sásdi tanuszodában, ahol lesz egy kisebb gyermekmedence, valamint 1,9 méter mély, 25 méter hosszú és 15 méter széles medence. Kozármislenyben már a korábbi választások előtt is fontos téma volt a tanuszoda építésének a lehetősége, most pedig Bíró Károly polgármesternek szegezték a kérdést a helyiek, hogy milyen lépéseket tett az uszoda ügyében, ugyanis ez is szerepelt a választási ígéretei között is. A város polgármestere lapunknak azt mondta, hogy az uszoda kérdése továbbra is kiemelten szerepel minden városfejlesztési programban, de a korábbi helyszín helyett a Fészek Lakótelep szomszédságában valósítanák meg a fejlesztést. Az uszoda első körben tanuszodaként valósulhat meg, tekintettel arra, hogy Kozármislenyben található a megye legnagyobb vidéki általános iskolája és legnagyobb óvodája. Bíró Károly szerint a projekt központi forrásból tud megvalósulni, melynek érdekében támogatási kérelmet nyújtottak be az illetékes minisztériumhoz, amely szerint a fejlesztési elképzelésünk szakmailag támogatható, de a pénzügyi források még állnak rendelkezésre. Mivel ekkora léptékű, közel egymilliárdos fejlesztés csak a kormánnyal közösen valósulhat meg, ezért a támogatások megszerzése érdekében Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselővel lobbiznak a támogatás érdekében. A polgármester reméli, hogy a fejlesztés még ebben az önkormányzati ciklusban megvalósul. Ebben különböznek Sásd azért volt más helyzetben, mint Kozármisleny, mert a megyeszékhely onnan közúton 35 kilométerre van, Komló pedig 20 kilométerre van, Sásd egy kistérségi központ, járási székhely is egyben. Kozármisleny viszont pár percre van Pécstől, megyeszékhelyen pedig a lakosságarányokat tekintve indokoltabb lehet egy tanuszoda, amire van is esély, és várhatóan a mislenyhez közelebb eső keleti városrészben építhetnek egyet a polgári kormány segítségével.