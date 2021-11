Idén fedett jégpálya teszi színesebbé a fürdőváros adventi programsorozatát

Különleges adventre készülnek Harkányban az idei évben. November 30-tól fedett jégpálya, koncertek, esti mozik és vásár várja majd a városba érkezőket.

A fürdőváros az idén az ünnephez méltó karácsonyi hangulatot varázsol a megújult Zsigmondy sétányra. November 30-tól január másodikáig fedett jégpályával, adventi vásárral, ünnepi műsorokkal és moziestekkel készülnek örömet szerezni a helyi lakosoknak és a városba látogató, illetve itt pihenő turistáknak.

A Zsigmondy sétány faházaiban kézművesek és kitelepült vendéglátósok kapnak helyet, és fedett korcsolyapálya nyújt majd felhőtlen szórakozást. A harkányi lakosok, a tavalyi évben a fürdő elindításában segédkező szállodák vendégei, illetve a hat éven aluli gyermekek ingyen használhatják a korcsolyapályát.

A tavaly tavaszi bezárások után májusban a nagyobb szállodák összesen közel 20 ezer jegyet vettek a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től, ezzel jelentősen megkönnyítették a fürdő gördülékeny, gazdaságosabb újranyitását. Ezt a segítséget szeretné az önkormányzat most megköszönni azzal, hogy az adventi időszakban ezen szállodák vendégei ingyen használhatják a korcsolyapályát. A kedvezménnyel hatékonyabban tudják értékesíteni férőhelyeiket az év végi időszakban. A jégpályára saját korcsolyával is léphetnek a vendégek, de helyben bérelni is tudnak eszközt 300 forintért.

Ezen kívül minden hétköznap és vasárnap esténként egy-egy mozifilmet is vetítenek 18 órától. A szombati napokon a meghitt adventi műsoroké lesz a főszerep, 17 órától és 18.30-tól alkalmanként két előadó szórakoztatja majd a közönséget.

– Az adventi programokat úgy szerveztük meg, hogy mindenki megtalálja benne a számítását, és örömét lelje benne, tehát a helyi lakosok és a turisták érezzék jól magukat, a vendéglátósoknak is legyen forgalma, és a szállodáknak is megköszönjük a tavalyi együttműködést – mondta Herendi Ferenc, a művelődési ház vezetője. Hozzátette, természetesen a rendezvényt és annak programjait az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően tartják meg.