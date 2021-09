Idén is elérheti a siklósi vár látogatottsága a százezer főt

Június közepe óta minden nap volt valamilyen program a siklósi várban, a hétköznapi tárlatvezetéseknek, díszlövéseknek, kisebb programoknak is sokan örültek, a nagy rendezvények látogatottságára pedig nem lehetett panasz. Szentgyörgyváry Péter várkapitány a körülményekhez képest jónak értékelte a szezont.

A bevételi számokból látszik, hogy mind a július, mind az augusztus erősebb volt a korábbi években megszokotthoz képest, ez azonban nem meglepő, hiszen egyrészt csak május elsején nyithattak ki, másrészt még mindig érzékelhető az erős belföldi turizmus.

– A körülményekhez képest nagyon elégedett vagyok, az idei Várfesztivál rekordlátogatottságot hozott, és most először lehetett érezni, hogy országos rendezvénnyé nőtte ki magát. Ha nem lesznek az év további részében lezárások, akkor szinte egészen biztos, hogy eléri a vár látogatottsága a százezer főt. Külön öröm számomra, hogy míg 2017-ben voltak olyan hangok, hogy „mit lehet itt megnézni”, ma már olyan visszajelzéseket kapunk, hogy „jaj de jó itt a siklósi várban” – mondta Szentgyörgyváry Péter várkapitány.

A nyár meglehetősen sűrű volt, több kulturális, valamint gyerek- és kerékpáros program zajlott, telt házas közönség előtt nagyon nagy sikerrel mutatták be a Kinizsi, a nép fia című rockoperát. A produkciónak nagyon nagy a visszhangja is, a tervek szerint utaztatják is az előadást a Kis- és Nagy-Magyarországon. Nem várt sikert hozott a Rettegés éjszakája elnevezésű program is, amelyet éppen ezért már kétszer is megtartottak.

Portyázó motorosok foglalták el a várat

Ősszel folytatódnak a programok, szombaton jótékonysági céllal rendezte meg az Aces High Motoros Egyesület és a siklósi vár az I. Tenkes Portya Motoros Találkozó és Rock­estet. Az ország több pontjáról érkeztek motorosegyesületek, volt motorszépségverseny, motoros felvonulás, motorhangerő-verseny, szakállszépségverseny, este pedig a Nihil Chips, a Rudán Joe Band és Kalapács József, valamint a The Garden zenekar ad(ott) koncertet. A siklósi vár az esemény minden koncertbelépőjéből 200 forintot, a motorosok pedig a programjaiknak nevezési díjait ajánlják fel egy siklósi bajba jutott családnak.