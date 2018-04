Idén is ezrek indulnak el Pécsről Máriagyűdre

Mint 2009 óta minden év májusában, az idén is szervez – immár tizedik alkalommal – zarándoklatot Máriagyűdre a Pécsi Egyházmegye.

Ezúttal is sok ezer résztvevőre számítanak, nemcsak Pécsről és a megyéből, hanem az ország más pontjairól is.

Az egyházmegye kiemelt kegyhelyén írásos dokumentumok szerint a 17. század vége óta csodás gyógyulások és Mária-jelenések történtek. Az évszázadok során számtalan zarándok keresett vigasztalást, testi-lelki gyógyulást a máriagyűdi Szűzanyánál. A zarándoklatok ma is lehetőséget jelentenek az elcsendesedésre, a bizalom, a hit megerősítésére, a közösség építésére.

Az ideit május 12-én tartják. Ezúttal is a Pécs-FEMA parkolóból indul a menet, végig az 58-os úton, majd a „gyűdi” elágazónál Máriagyűd felé veszik az irányt. A nagyjából 25 km-es távot felölelő zarándoklaton gyalogosan, kerékpárral, autóbusszal vagy személyautóval is részt lehet venni. Jelentkezést leadni nem kell, plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is szeretettel várnak.

A gyalogosok reggel fél héttől gyülekeznek a Pécs határából Pogány felé vezető II. János Pál úton, a korábbi FEMA áruház parkolójában, de bárhol lehet csatlakozni. A kerékpárosok a Székesegyházban fél kilenckor kezdődő közös imádság után indulnak a kegyhelyre.

A menet május 12-én indul, hagyományosan a FEMA parkolóból