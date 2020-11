Idén is felállítanák a mindenki karácsonyfáját Szentlőrincen

Az adventi időszakban a korábbi években immár hagyományosan vasárnapi gyertyagyújtást tartottak Szentlőrincen.

A gyertyagyújtások mellett többek között Mikulástúrát, karácsonyi vásárt, több koncertet és műsoros estet is szerveztek. A programok előkészítésében és lebonyolításában is szerepet vállaltak a város civil szerveződései. Az idei év az adventi időszakban is más lesz, mint a többi. A járványhelyzetben a kormányzat által bejelentett járványügyi intézkedések nem teszik lehetővé a különböző rendezvények, adventi vásárok megtartását. Ám az ünnepi hangulatot, az adventi miliőt mégsem szabad hagyni elveszni.

A város önkormányzata adventkor idén is felállítja a mindenki karácsonyfáját az Eszterházy Egészségközpont előtti téren. Az önkormányzat legalább 10 méter magas fenyőt szeretne feldíszíteni, amihez lakossági felajánlásokat is várnak. Kérik, ha valakinek áll a kertjében olyan kivágásra ítélt fenyő, ami meglátása szerint alkalmas lehet, jelezze a művelődési központ telefonszámán.

Képünk illusztráció.