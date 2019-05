Idén is jön a Zsolnay Fényfesztivál, rengeteg programmal

A Zsolnay Fényfesztiválnak nincs párja az országban, s tavaly már 70 ezer nézőt vonzott.

Ezúttal is megrendezik a Zsolnay Light Art Fényfestőversenyt, melyre Kínától Mexikóig hatvanan jelentkeztek be, és tízet fognak a bazilikára kivetíteni (a négy nap során hatszor). A győztese pedig meghívást kapott a világ legnagyobb fényvetélkedésére, az iMapp Bukarestre.

Újabb helyszíneken, 30 állomáson vonul végig a Fény Útja és felbukkan a fesztivál totemállata, a Pixelbogár is. Az utcaszínházi programban Costa Rica-i, német, francia, spanyol, holland, olasz és argentin művészeket is láthatunk, és újra lesz zsonglőrtalálkozó.

A Színház téren egész nap szól a zene, hallhatjuk Little G Weevilt, az argentin Aguamaderát, az olasz Vagatriót, a japán Kenta Hayashit, a Brooklyn Gypsiest, a Iamyankot és az Óperentziát is. Továbbá temetikus filmek mennek az Apolló moziban, az Árkád pedig 21.30-kor is megnyílik.