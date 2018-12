Idén is kerül ponty az ünnepi asztalra

Az ajándékok beszerzéséhez hasonlóan a halvásárlást is sokan az utolsó pillanatra hagyták. Hiába egyre népszerűbb a harcsa, a pécsi vásárcsarnok árusai és vásárlói szerint idén is a ponty a sláger.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

A megyeszékhely belvárosában, a vásárcsarnok felé sétálva, már a járdákon is alig lehetett elférni pénteken, a délelőtti órákban. Egyértelműen megindult az ünnepek előtti utolsó roham, s ez a pécsi nagypiac pultjainál is megmutatkozott. Ugyan egyáltalán nem számítunk nagy halfogyasztónak, sőt, a világ és az európai szinthez képest is bőven az átlag alatt vagyunk. A szokások miatt karácsonykor mégis szinte minden háztartás asztalán fellelhetőek az uszonyosok.

– Mint minden évben, idén is többen az utolsó pillanatra hagyták a halak beszerzését

– mondta lapunknak Csorba István, a pécsi vásárcsarnok egyik halárusa. – Egyértelműen a ponty a sláger, az fogy a legjobban. De sokan vásárolnak hozzá kárászt is, hogy tökéletes legyen a halászlé.

Hiába számít egyre népszerűbb ünnepi halételnek a harcsapaprikás vagy éppen a rácz-ponty, a jól bevált lakomán az emberek többsége nem szívesen változtat.

– Természetesen a harcsát is nagyon szeretjük, de sajnos nagyon drága, a család viszont nagy

– árulta el lapunknak az egyik vásárló, Gáspár Lajosné. – De a fiaim a halászlevemért, a unokáim pedig a rántott pontyomért vannak oda, szóval egyelőre még senki nem reklamált – tette hozzá mosolyogva.

A másik nagy kérdés, hogy élve vagy már szeletelve vegyük meg a vacsorának valót. Az árusok szerint ebben változást mutatnak a szokások, hiszen hiába drágább a halszelet és a filé, nem kell velük annyit bajlódni, így jóval kényelmesebb konyhakészen megvásárolni azokat.

A karácsony szele azért az árakon is megmutatkozik, egy kiló szeletelt pontyért akár 2000 forintot is elkérhetnek a kereskedők, míg élő változatának kilója 1390 forintba kerül a pécsi vásárcsarnokban. Az élő kárászért és a busáért egyaránt 1090-et , az amúrért 1290-et, a szürke harcsaért pedig 2990 forintot kell kifizetni kilónként.

Így készül a halászlé Minél több halfélét és több minőségi termelői pirospaprikát használjunk. Először 2-3 dkg zsírban egy kisebb felkockázott hagymát közepesre melegítünk, amibe mehet egy púpozott evőkanál paprika, majd azt fél percig forrósítjuk (ez adja a színét). Átlag 1 kg halhoz 1 liter víz, 3 közepes felkockázott hagyma és 3 evőkanál paprika számítandó. Mindezt lepje el a víz, mehet az első evőkanál konyhasó. Jó közepes lángon főzzük 50-60 percig, közben fokozatosan tegyük bele az őrölt paprikát, 2-3 zöldpaprikát, 2-3 cseresznyepaprikát és 1 közepes paradicsom felét. Ezután leszűrjük, majd közepes forrásban tegyük bele a szeleteket, továbbin 15-20 percig főzzük, majd rövid metélttel vagy gyufatésztával tálaljuk.

