Idén is kezdődhet a küzdelem a poloskák ellen

– Rengeteg a poloska a kertben, és sajnos megint kezdődik az inváziójuk a lakásban is. A szőlő, a körte mind tele van a büdös bogarakkal, képtelenség megóvni a termést. Szúrásnyomok, foltok csúfítják a gyümölcsöt, és az ízén is érezhető a hívatlan vendégek ténykedése. Kezdenek a lakásokba is behúzódni, távol tartásuk szinte lehetetlennek tűnik – panaszolta a DN sms-rovatában a minap egy olvasónk.

Visszatérő természeti jelenség, hogy a poloskák a kertekben jellemzően már a nyár elején megjelennek, a lakásokba pedig ilyenkor, szeptember-októberben kezdenek behúzódni. Az elmúlt napok nyárias időjárása még távol tartotta a büdös bogárként is emlegetett rovarokat, az idő lehűlésével azonban várható, hogy a belső terekben is nagy számban megjelennek. A barna színű márványospoloskák épp úgy, mint a zöld vándorpoloskák. A nyitott ablakon, ajtón költöznek be, és keresnek telelőhelyet maguknak a lakásban. A poloska, jóllehet emberre és állatra teljesen veszélytelen, jelenléte mégis kellemetlen, mert ha repked zajos, ha pedig veszélyben érzik magukat, bűzmirigyeikből kellemetlen szagú váladékot bocsátanak ki. A háztartási rovarirtó szerek ellenük nem hatásosak, ezért a szakemberek ezek használatát nem javasolják. A tapasztalatok szerint a nyílászárók megfelelő tömítésével lehet megakadályozni, hogy a poloskák bejussanak a lakásba, szellőztetéskor viszont ennek ellenére berepülhetnek, bemászhatnak – ez esetben célszerű gumikesztyűvel, vagy porszívóval összegyűjteni és megsemmisíteni a rovarokat. A kertekben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei szerint a levéltetvek ellen használt rovarölő szerekkel érdemes védekezni a poloskák ellen – a helyzetet azonban jelentősen nehezíti, hogy ezek a rovarok a termés érésének és szedésének időszakában is jelen vannak. A zöld vándorpoloska a paradicsom, a paprika, az uborka és a zöldbab termésein okoz szembetűnő foltokat, illetőleg károsodást ízetlenné, fogyaszthatatlanná téve a zöldségeket. Az ázsiai márványospoloska az alma, a körte és az őszibarack gyümölcsét szívogatja nagy előszeretettel, ez pedig a gyümölcs deformálódásához, elszíneződéséhez vezet.