Idén is kiváló a tó vízminősége

Az idén nyáron több feladata van a Pécsi-tó kezelőjének, ugyanis szinte minden nagy esőzést követően le kell engedniük a tó vizéből.

– Tavaly sikerült új tolózárakat tennünk a zsilipre, úgyhogy a vízszint-szabályozást kétféle módon is meg tudjuk oldani. Ha friss, tiszta víz esik a tóba, akkor inkább az alsó, pangó vízből engedünk le a zsilipen, ha viszont a tó tetejére sok növény, hordalék, természetes szennyeződés kerül, akkor az árapasztón engedünk le a tetejéről – mondta Rács Zoltán, tókezelő cég ügyvezetője.

A tó üzemi vízszintjét egyébként nyáron 20 centivel magasabban tartják, hogy a párolgás miatt ne okozzon esetleges gondot az alacsony vízszint. Az idén nyáron a folyamatos nagy esőzések után mindig le kell engednünk a vízből, hiszen egyik alkalommal még a 6 méter 40 centimétert is elérte. Volt olyan esőzés az elmúlt hetekben, amikor egyetlen éjszaka alatt 13 centimétert emelkedett a tó vízszintje.

A víz minősége az elmúlt évekhez hasonlóan most is kiváló, ez a kormányhivatal egy hónapja kiadott állásfoglalásából is kiderül. Rács Zoltán elmondta, előfordul, hogy amikor a meleg nagyon felforrósítja a vizet, akkor ezt a kagylók nem bírják, illetve pár hónapja volt egy kismértékű halpusztulás is, ami az ország minden részén tapasztalható volt. Ezt a helyi horgászegyesület jól kezelte. Előfordult az idén az is, hogy a Fishing on Orfű után a falu szennyvízrendszere túlterhelődött, ami a nyugati oldalon okozott egy-két napra zavarosságot. A szennyvízrendszer kezelője, a DRV rövid idő alatt helyreállította a problémát.