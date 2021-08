Idén is Kökény ad otthont a sikeresen zajló horvát gyermektábornak

Immár harmadik éve, hogy augusztus harmadik hetében megrendezik a horvát nyelvi tábort a térség fiataljainak a baranyai településen. Bozsánovics Renáta oktat, korrepetál, nyelvvizsgára készíti fel tanítványait. Pár évvel ezelőtt a diákok szülei egy nyári tábor ötletével álltak elé, a terv pedig mára hagyománnyá vált.

Baranyában számos horvát nemzetiségű család él, többnyire vegyes házasságokban, ahol az is gyakori, hogy az otthon használt nyelv inkább a magyar. Ezzel nincs is gond, de a szülők nem szeretnék, ha kikopna gyermekük szókincse, márpedig hiába a kéttannyelvű iskola, a nyári szünet nagy kiesést jelent. Ezért jutott eszébe a szülőknek a horvát nyelvi tábor ötlete, melyet Bozsánovics Renáta többedmagával meg is valósított.

Kökény polgármestere, Máli Júlia üdvözölte a kezdeményezést, ezért fel is ajánlotta használatra a térségben található integrált szolgáltatóközpontot.

A szervező lapunknak elmondta, a helyszín tökéletes. Nem messze található egy tájház, melyet rendszeresen látogatnak, van játszótér is a közelben, sőt, a tó is mindössze tíz perc sétára van.

A gyerekek délelőtt nyelvórákon vesznek részt, fejlesztik helyesírásukat, gyakorolják a helyes kiejtéseket, délután pedig játékos feladatokkal mélyítik el a már megszerzett tudást.

-A táborba hét és tizennégy év közötti fiatalokat várjuk, többnyire a környező falukból, városokból érkeznek, de van egy budapesti diákunk is. Az időjárás kiszámíthatatlansága miatt minden évben úgy tervezünk, hogy a maximális befogadóképességet a szolgáltatóház kapacitása határozza meg. Ez harminc fő, idén negyvennyolcan jelentkeztek, de korábban is előfordult már a túljelentkezés. Gondolkozunk, hogy két turnust indítsunk, de még nem forrt ki ez az ötlet – avatta be a bama.hu-t a táborvezető.