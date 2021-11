Idén is lekapcsolja a karácsonyi díszvilágítást a baloldal?

Lapunk megkeresése után adott ki sajtóközleményt a baloldali önkormányzat arról, hogy milyen programok lesznek az adventi időszakban, de azt nem tudni, hogy most is politikai eszköznek használják-e majd a Mindenki Karácsonyfáját és a karácsonyi ünnepeket is.

Ezt ne hagyja ki! Saját követői szedték szét a határon túliakról posztoló Márki-Zayt Az MSZP-s, DK-s alpolgármesterekkel körülvett Péterffy Attila polgármester tavaly decemberben a karácsonyt, a kereszténység és a családok legfontosabb ünnepét nem tisztelve úgy döntött, hogy lekapcsolja a díszkivilágítást a városban és a Mindenki Karácsonyfáján, hogy a kormánynak ezzel üzenjen – akkor éppen – az iparűzésiadó-bevétellel kapcsolatos döntés kapcsán, aminek következtében valójában a kis- és középvállalkozásoknak kellett kevesebb adót fizetniük. Az is ismert, hogy az elmúlt évben a betlehemet is – különböző indokokkal – később helyezték ki a megszokottnál, majd pedig idő előtt elvitték, és csak azt követően helyezték vissza a helyére, hogy ezt a sajtó megírta.

Lapunk ezért már az adventi időszak előtt megkereste a baloldali önkormányzatot, hogy idén is terveznek-e hasonló akciókat, kapcsolgatják-e a díszkivilágítást ismét, és ha igen, akkor éppen milyen indokkal teszik ezt meg. Nem reagáltak a megkeresésünkre, ahogyan arra sem válaszoltak, hogy mi a véleményük a karácsonyi ünnep politikai célú felhasználásáról, vagy éppen a betlehemet kihelyezik-e, vagy sem. A baloldali önkormányzat propagandistái válaszok helyett ugyanakkor egy közleményt adtak ki arról, hogy milyen programokkal készülnek karácsonykor, milyen adventi vásár lesz a Zsolnay Örökségkezelő NKft. szervezésében, amely egyébként közel kétmilliárdos állami támogatást kap évente. A díszkivilágítás lekapcsolása, karácsonykor a város sötétségbe borítása rímel arra, amit a baloldali, DK-s képviselő, Bognár Szilvia mondott a városvezetésről nemrég. A volt alpolgármester ugyanis úgy fogalmazott a Pécs Jövője nevet viselő városvezető frakcióról, hogy a „Pécs Jövője elnevezést cseréljek le Pécs Múltjára, mert ezek a módszerek az ország legsötétebb időszakát idézik”.