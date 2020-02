Idén is nagy sikere volt az Év párja elnevezésű fotópályázatunknak

Babájukkal mennek a nyereményútra a győztesek.

Nagy sikerrel zárult idén is a Dunántúli Napló és a bama.hu közös, Év párja elnevezésű fotópályázata. Rengeteg képet küldtek be a fiatal párok, voltak köztük viccesek, romantikusak és kreatívak is. Nem csoda, hogy összesen majdnem kilencezer szavazat érkezett a fotókra.

A legtöbb voksot – több mint 1300-at – a kozármislenyi Krisztina és Gábor kapta egy nagy összefogásnak köszönhetően, a nyereményük egy kétszemélyes két éjszakás félpanziós utónászút a Bonvino Wine&Spa szállodában. Szerdán, jutalmuk átvételekor azt mondták, őszre tervezik az utazást, de pontosabbat még nem tudnak, és természetesen babájukat is viszik majd magukkal.

Második helyen Petra és Attila végzett Pécsről, nyereményük egy húszezer forint értékű vacsorautalvány. Ahogy mesélték, a versenyről Petra nagymamája szólt nekik, majd szavazásra buzdították ismerőseiket, így csaknem 1100 voksot gyűjtöttek össze. A pályázat harmadik helyezettje, Adri és Laci egy tizenötezer forint értékű vacsorautalvánnyal lett gazdagabb.